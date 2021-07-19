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Роскосмос. 70 лет Виталию Владимировичу Линнику – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос

19.07.2021 04:30

70 лет Виталию Владимировичу Линнику

Сегодня, 19 июля 2021 года, исполняется 70 лет военному инженеру, специалисту в области эксплуатации ракетных вооружений, лауреату Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Виталию Владимировичу Линнику.

Виталий Владимирович окончил факультет машиностроения завода-ВТУЗа Красноярского политехнического института (1974 г.), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1981 г.). С 1974 года — на военной службе. Проходил службу в технической ракетной базе Тейковской ракетной дивизии: инженер расчета, начальник расчета, старший инженер по анализу и координации работ службы ракетного вооружения базы, с 1981 года — заместитель командира ракетного полка по вооружению, с 1985 года — заместитель начальника службы ракетного вооружения. С 1988 года — заместитель командира Юрьянской ракетной дивизии по вооружению — начальник службы ракетного вооружения. С 1991 года — заместитель начальника вооружения Читинской ракетной армии. С 1992 года — заместитель командующего Читинской ракетной армией по вооружению — начальник управления вооружения и эксплуатации армии. С 1995 года — заместитель начальника ГУ эксплуатации ракетного вооружения и военной техники РВСН. С 1995 года — начальник Управления эксплуатации ракетного вооружения РВСН. С 1997 года — заместитель начальника ракетно-космического вооружения РВСН по эксплуатации вооружения. С 2001 по 2009 гг. — начальник вооружения — заместитель Командующего РВСН по вооружению, член военного совета РВСН. С 2010 года — заместитель генерального директора НПЦ АП по эксплуатации.

Виталий Владимирович — участник работ по принятию на вооружение РК «Тополь-М». Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (2003 г.). Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1990 г.), «За военные заслуги» (1996 г.), Почета (2004 г.), медалями.

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