20 июля в Москве состоятся российско-азербайджанские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Планируется также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей.

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