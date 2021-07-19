Т. Кусайко: Вакцинация способствует быстрой и эффективной победе над коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции, посвящённой вакцинации против COVID-19.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в пресс-конференции, посвящённой вакцинации против COVID-19.

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Эту важную тему сенатор обсудила вместе с профессором, доктором медицинских наук, главным иммунологом Московской области Андреем Продеусом.

В ходе мероприятия, участники опровергли слухи и домыслы вокруг прививочной кампании и напомнили, как российское законодательство защищает права граждан, работает на улучшение эпидемиологической ситуации, и как современное международное информационное пространство способствует прозрачности всех процессов, связанных с применением вакцин.

Ученым на законодательном уровне дали возможность параллельно вести клинические исследования, чтобы быстрее ввести вакцину в гражданский оборот и приостановить распространение коронавирусной инфекции

Сенатор отметила, что правительство страны и регионы оперативно реагируют на эпидситуацию и на появление новых штаммов. «Ученым на законодательном уровне дали возможность параллельно вести клинические исследования, чтобы быстрее ввести вакцину в гражданский оборот и приостановить распространение коронавирусной инфекции», — рассказала Татьяна Кусайко.

«Если органы, регулирующие регистрацию нашей вакцины, дали быстрее все согласования, это не значит, что вакцина не прошла все ступени исследования, обеспечивающие ее безопасность», – поддержал сенатора Андрей Продеус.

По мнению парламентария, общество отрицательно относится к запретам, поэтому в России выбран либеральный путь вакцинирования.

Также эксперты разобрали ситуацию, когда работодатели обязывают работников прививаться или быть отстраненными на период пандемии.

По словам участников, техника безопасности является нормой производственного процесса в любой организации и на любом предприятии.

«В случае напряженной эпидемиологической ситуации техника безопасности – норма для сохранения жизни и здоровья широкого круга граждан, что сейчас и происходит посредством вакцинации», — отметила Татьяна Кусайко. Она добавила, что для этого есть законное основание.

«Статья 76 Трудового кодекса позволяет отстранять от работы не только в случаях, обозначенных в Кодексе и федеральных законах, но и в рамках других нормативно-правовых актов. В данном случае действует закон о «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», — заявила парламентарий.

Она напомнила, что вакцинация от COVID-19 включена во вторую часть национального календаря профилактических прививок — по эпидемиологическим показаниям.

Татьяна Кусайко

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Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции, посвящённой вакцинации против COVID-19

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Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции, посвящённой вакцинации против COVID-19

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Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции, посвящённой вакцинации против COVID-19

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«Именно поэтому, в случае принятия субъектами или отдельно взятым регионом постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, она становится для них обязательной. Человек имеет право отказаться от вакцинации, но тогда он должен быть отстранён от работы, где есть риск заразить других людей. Вместе с тем, работник может вернуться к своей работе после окончания эпидемии или после вакцинации», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Эксперты отметили, что главная цель кампании по вакцинации – Россия без коронавируса.

«В настоящее время идёт непрерывный мониторинг эпидобстановки в стране. Проходит информирование по каждому региону – где какая ситуация. В зависимости от тех или иных обстоятельств принимаются решения. Пока нет других способов остановить распространение инфекции, кроме вакцинации. Государство предоставляет нам возможность получить прививку бесплатно. Надо проявлять ответственность за сохранение своего здоровья, своих близких. Нужно вакцинироваться, использовать маски в общественных местах», — заключила сенатор.

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