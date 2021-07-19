Т. Гигель в ходе поездки в Республику Алтай обсудила вопросы развития туристического бизнеса в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила ряд туристических объектов.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки в регион посетила ряд туристических объектов и встретилась с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, руководителем проекта «Локомотивы роста» Денисом Кравченко.

Все турбазы находятся у нас в основном на землях гослесфонда, но их положение никак не узаконено, и налогов с них в бюджет не поступает

Сенатор обратила внимание на тот факт, что в туристической отрасли достаточно остро стоит вопрос налогообложения. «Все турбазы находятся у нас в основном на землях гослесфонда, но их положение никак не узаконено, и налогов с них в бюджет не поступает», — отметила сенатор.

«Хотя государство и сами представители турбизнеса заинтересованы в решении этого вопроса, поскольку такой подход позволяет государству надеяться на серьезные имущественные налоговые отчисления в бюджеты регионов. А предприниматели понимают, что только легальная работа в правовом поле позволяет бизнесу развиваться», — подчеркнула законодатель.

Татьяна Гигель в ходе рабочей командировки в регион посетила ряд туристических объектов и встретилась с руководителем проекта «Локомотивы роста» Денисом Кравченко

Парламентарий напомнила, что практически месяц назад во время прохождения в палате регионов Дней Республики Алтай из парламента Республики в Совет Федерации поступила законодательная инициатива в отношении расширения функционала объектов некапитального строительства на участках лесного фонда в целях расширения туристической деятельности. В ходе рассмотрения темы «Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Республики Алтай» она была поддержана членами профильного Комитета СФ.

Как рассказала сенатор, по итогам обсуждения были предложены рекомендации Министерству природных ресурсов и экологии РФ о рассмотрении возможности внесения изменений в национальное законодательство в части установления правого режима функционирования стационарных объектов на участках лесного фонда в целях развития туристической деятельности. «Предприниматели готовы работать официально и платить налоги в полном объеме. Это даст им возможность участвовать во всех госпрограммах и получать гранты за счет бюджета, — считает Татьяна Гигель.

MIL OSI