Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Центр Хруничева#РКК Энергия#наука19.07.2021 09:45

Третий стартовый день на Байконуре

На стартовом комплексе площадки № 200 космодрома Байконур продолжается интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который запланирован на 21 июля этого года. Вчера на стартовом комплексе площадки № 200 прошли работы по графику второго стартового дня, замечаний не выявлено.

Сегодня, 19 июля 2021 года, специалисты ракетно-космической отрасли Российской Федерации выполняют на стартовом комплексе работы по программе третьего стартового дня. В соответствии с графиком проводится контрольный набор стартовой готовности и испытания систем управления ракеты-носителя. В данных операциях задействованы измерительные пункты космодрома.

Пуск тяжелой ракеты космического назначения «Протон-М» с модулем «Наука» запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени с пусковой установки № 39 площадки № 200 космодрома Байконур.

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