Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#РД-181М19.07.2021 09:00

Переговоры о поставках РД-181М в США позволят продолжить сотрудничество в области двигателестроения

Одобрение Правительством Российской Федерации предложения Госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения. США получают для своих ракет-носителей надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели.

Следует напомнить, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года, это уже второй экспортный двигатель производства НПО Энергомаш, поставляемый для американских ракет-носителей. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием наших двигателей РД-180 и РД-181 успешные.

Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения «Ангара-А5П».

Партнеры НПО Энергомаш могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация «Роскосмос» и НПО Энергомаш подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции.

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