О. Алексеев: «Островки памяти» помогают обеспечивать в обществе преемственность поколений

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в открытии Аллеи славы в Советском район Саратовской области.
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Советский район.
Сенатор принял участие в торжественном открытии Аллеи славы в рабочем поселке Степное в парке имени Г.С. Лузянина, Она посвящена памяти участников локальных войн и вооруженных конфликтов. По инициативе жителей решили увековечить память семерых земляков, которые погибли в горячих точках.
Информационные стенды установлены в память тех, кого по праву называют высоким званием – защитник Отечества. Такие «островки памяти» помогают обеспечивать в обществе преемственность поколений, учат детей патриотизму, защищают историческую правду
«Информационные стенды установлены в память тех, кого по праву называют высоким званием – защитник Отечества. Такие «островки памяти» помогают обеспечивать в обществе преемственность поколений, учат детей патриотизму, защищают историческую правду», — сказал сенатор.
Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в торжественном открытии Аллеи славы
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Торжественное открытие Аллеи славы
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в торжественном открытии Аллеи славы
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Торжественное открытие Аллеи славы
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Олег Алексеев
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в торжественном открытии Аллеи славы
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в торжественном открытии Аллеи славы
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Советский район
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе ознакомился с ходом прививочной кампании
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе ознакомился с ходом прививочной кампании
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе ознакомился с ходом прививочной кампании
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе ознакомился с ходом прививочной кампании
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе ознакомился с ходом прививочной кампании
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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Советский район
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В мероприятии участвовали родные погибших и их сослуживцы, которые приехали из других городов.
Сенатор осмотрел центральную районную больницу. Главный врач ЦРБ рассказал парламентарию об участии в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Олег Алексеев также ознакомился с ходом прививочной кампании. «В день вакцинируется около 60 человек. Основная часть привившихся – люди старше 60 лет. Пообщался с жительницей, которая пришла на вакцинацию вторым компонентом. Она и сама привилась, и свою маму вакцинировала. Медицинские работники также ездят по селам и вакцинируют желающих», – сказал сенатор.