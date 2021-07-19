М. Львова-Белова инициировала проведение в Пензенской области аудита детских интернатных учреждений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также предложила ряд мер по поддержке детей с инвалидностью.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области инициировала проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства.

Сенатор является полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

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Результаты аудита сенатор озвучила на заседании «круглого стола», прошедшего в региональном правительстве. Одной из главных, считает парламентарий, стала проблема, связанная с лишением несовершеннолетних дееспособности.

«Подобные решения, как правило, принимаются быстро и категорично и становятся пожизненным «клеймом». Вернуть дееспособность в будущем бывает крайне сложно», — отметила Мария Львова-Белова. Она предложила ввести механизм коллегиального принятия подобных решений.

Мария Львова-Белова инициировала проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Мария Львова-Белова инициировала проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Мария Львова-Белова

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Проведение в регионе аудита детских интернатных учреждений с участием экспертов в сфере детства и социального сиротства

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Врио заместителя председателя областного правительства Вячеслав Космачев отметил, что все условия и обстоятельства, влияющие на понижение или повышение уровня дееспособности должны рассматриваться в рамках специально создаваемых комиссий. «Принятое решение об уровне дееспособности ни в коем случае не должно считаться невозвратным».

В инклюзивном арт-поместье сегодня в сопровождении кураторов живут уже 13 молодых людей с ментальными нарушениями, имеющих статус недееспособных. Некоторые из них уже включились в процесс возврата дееспособности

Еще одной темой обсуждения стало развитие системы сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью как ключевой альтернативы стационарным учреждениям. По словам Марии Львовой-Беловой, в Пензенской области уже есть опыт и практика работы в этом направлении. «В инклюзивном арт-поместье сегодня в сопровождении кураторов живут уже 13 молодых людей с ментальными нарушениями, имеющих статус недееспособных. Некоторые из них уже включились в процесс возврата дееспособности», — рассказала сенатор.

Мария Львова-Белова поблагодарила коллег из регионального правительства за неформальное отношение и совместную работу по столь важным социальным темам.

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