Минспорт России направил сборным командам Египта и других стран Африки вакцину «Спутник V» против COVID-19

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Российского фонда прямых инвестиций направило вакцину Спутник V» для спортсменов национальных сборных Арабской Республики Египет и других африканских сборных.

Договорённость о поставке вакцины была достигнута в ходе рабочей встречи Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и Министра по делам молодёжи и спорта Республики Египет Ашрафа Субхи, состоявшейся в мае этого года в Каире. На встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством молодёжи и спорта Арабской Республики Египет.

«Россия всегда готова оказывать поддержку нашим международным партнёрам, тем более, когда речь идёт о здоровье людей. Международное спортивное сообщество – большая семья, в которой принято помогать друг другу. Уверен, вакцинация спортсменов национальных сборных Египта и других африканских стран поможет минимизировать риски заболевания коронавирусом, что позволит атлетам полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях», – отметил Олег Матыцин.

Самолёт с вакциной прибыл сегодня в Каир, где её приняли представители египетских государственных органов для последующей передачи в Министерство молодёжи и спорта Египта. Вакциной смогут воспользоваться почти 3000 спортсменов. Причём получить вакцину смогут также спортсмены национальных сборных Алжира и Туниса.

Добавим, что египетская сторона приглашена на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдёт в сентябре этого года в Казани.

Пресс-служба Минспорта России

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