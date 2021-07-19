Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Международный детский центр «Артек».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан посетила Международный детский центр «Артек».

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Вместе с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым сенатор встретилась с советниками директоров школ по воспитательной работе. В этом году «Артек» стал федеральной площадкой для их подготовки. Данный проект реализует Министерство просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». Очное обучение в «Артеке» по программе повышения квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» прошли 1559 представителей десяти пилотных регионов. В эти дни завершается десятая сессия.

«Артек» – лучшая школа воспитательной работы, где специалисты могут получить новые знания и умения для того, чтобы в дальнейшем применить их в регионах

«Артек» – лучшая школа воспитательной работы, где специалисты могут получить новые знания и умения для того, чтобы в дальнейшем применить их в регионах», — отметила Лилия Гумерова.

Она обратила внимание, что вопросы воспитания находятся в центре постоянного внимания Совета Федерации, Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей под руководством Председателя СФ.

По словам Лилии Гумеровой, именно на заседании Совета при Президенте РФ был сделан акцент на вопросе о возвращении воспитательной работы в школу. «Важно, чтобы это не осталось декларацией, а заработало. И лучше не придумать школы, чем «Артек», здесь собраны все методики воспитания», — считает она.

Лилия Гумерова посетила Международный детский центр «Артек»

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Лилия Гумерова посетила Международный детский центр «Артек»

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Лилия Гумерова посетила Международный детский центр «Артек»

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Лилия Гумерова посетила Международный детский центр «Артек»

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В рамках визита директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко познакомил Лилию Гумерову с инфраструктурой детского лагеря, а также посетила школу Международного детского центра, где познакомилась с артековскими образовательными программами и методиками.

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