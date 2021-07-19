Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ19.07.2021 13:20

Лаборатория Протон-ПМ осваивает 3D-технологии

Сотрудники центральной измерительной лаборатории компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») осваивают работу на новом 3D-сканере. Оборудование позволяет создавать объёмные трёхмерные модели деталей сложных форм в цифровом формате. В зависимости от задачи полученную модель можно сравнить с эталонной или перенести в цифровую среду, чтобы разрабатывать конструкторскую или технологическую документацию.

Среди преимуществ нового сканера — мобильность, универсальность и простота обращения. Оборудование представляет собой координатно-измерительную машину и выполняет сканирование как тригерным, контактным, способом — при помощи измерительной головки, так и оптическим, бесконтактным. С его помощью планируется создавать трёхмерные модели литых заготовок, пресс-форм, штампов и деталей после механической обработки вне зависимости от вида материала, пористости и шероховатости поверхности. Программное обеспечение нового оборудования интегрировано с системой контроля жизненного цикла изделий.

Альберт Касимов, главный технолог Протон-ПМ: «На основе данных, полученных со сканера, специалисты технологической службы разработают документацию для серийного производства. Кроме того, использование 3D-сканирования для контроля геометрических параметров заготовок и деталей позволяет сократить количество измерений, выполняемых вручную, и минимизировать влияние человеческого фактора. Применение такого оборудования открывает и дополнительные возможности для обратного инжиниринга, ускоряющие процесс освоения новых изделий».

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