Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МАКС#МАКС-2021#Андрей Тюлин19.07.2021 21:21

Космические технологии для жизни и орбиты

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и его передовые разработки традиционно станут самой крупной экспозицией в павильоне «Роскосмоса» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Посетителям покажут весь жизненный цикл космической информации: от зарождения идеи по созданию отдельного космического аппарата или целой орбитальной системы, передовой высоконадежной отечественной микроэлектроники и приборов — до управления орбитальной группировкой спутников, получения космических данных, их нейросетевой обработки и вариантов конечного применения.

Компания обладает исключительными компетенциями по созданию специальных и универсальных орбитальных систем, разрабатывает и серийно выпускает уникальные целевые приборы и бортовую аппаратуру на основе унифицированных решений.

Вместе с тем одной из стратегических бизнес-задач РКС стало «приземление» результатов космической деятельности для российской и мировой экономик. Для этого компания предлагает гражданам, государству и бизнесу цифровые сервисы и геоинформационные решения на основе пространственной информации и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в самых разных отраслях экономики — сельском хозяйстве, лесопользовании, строительстве, ТЭК. Кроме того, холдинг создает интеллектуальные средства оперативного экологического мониторинга из космоса.

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин: «На МАКС-2021 мы представляем крупный российский приборостроительный холдинг, который обеспечивает независимость отечественной экономики в области электроники для космоса, а также в некосмических отраслях — атомной, авиационной, нефтегазовой. Наши предприятия обладают большим опытом создания космических систем различного назначения. В РКС организовано поточное серийное роботизированное производство компонентов и унифицированной аппаратуры. Холдинг также активно участвует в формировании рынка прикладных цифровых сервисов для человека, государства и бизнеса. РКС на системном уровне предлагает компаниям и партнерам новые сервисные модели, цифровые информационные решения на основе навигации, связи и дистанционного зондирования Земли».

Представленные на МАКС-2021 интеграционные решения и унификация аппаратуры в ближайшем будущем позволят поставить «на поток» производство надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, а также масштабировать бортовую аппаратуру под конкретный тип космического аппарата. Перспективные разработки РКС в этой сфере гарантируют максимальную долговечность и стабильность работы спутниковых группировок, что повлечет рост качества услуг навигации, цифрового телевидения, телефонии и интернета.

Перспективные разработки в области унифицированной спутниковой аппаратуры предназначены для создания широчайшей линейки космических аппаратов — от студенческих Cube-Sat до многофункциональных орбитальных станций. В них использованы высокотехнологичные отработанные типовые компоненты и модули аппаратуры. На интерактивном стенде компании гости и эксперты смогут увидеть реальные микроэлектронные изделия, собранные из различных комбинаций микроэлектронных технологий разработки Центра микроэлектроники РКС, а также ознакомиться с их использованием в бортовой и целевой аппаратуре новых многофункциональных российских космических аппаратов. На МАКС-2021 также можно будет вживую наблюдать цепь симбиотического производства «робот — человек», где человек работает в паре с «умной» машиной в производстве надежной спутниковой аппаратуры.

Современные геоинформационные решения на основе космической съемки, созданные ТЕРРА ТЕХ (входит в РКС), инструменты экологического мониторинга и оценки промышленного воздействия на окружающую среду, а также технологии создания цифровых двойников на базе геопространственных данных и ведущие цифровые технологии их обработки и визуализации уже широко применяются в различных отраслях.

Эти и многие другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

В феврале 2021 года Набсовет Роскосмоса одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию профильного холдинга на основе «Российских космических систем». Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России: в состав новой структуры войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств, нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.

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