Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Рад вас всех приветствовать. Давайте начнём работать.

В мае 2018 года мы обозначили ключевые направления нашей работы до середины текущего десятилетия, а год назад, в июле 2020-го, расширили горизонты планирования до 2030 года. Приняли такое решение с учётом скорости и масштаба социальной, экономической, технологической трансформации, которая происходит и у нас в стране, и во всём мире.

Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть всё. Нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день, но нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе.

Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определённой корректировки некоторых планов, но повторю: это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, чётко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений.

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На что хотел бы обратить особое внимание всех коллег: программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, и потому должна быть, безусловно, выполнена. Ожидания граждан оправданы.

В этой связи предлагаю сегодня объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения, предметно обсудить наши планы и практические шаги на период до 2024 года.

Что хотел бы отметить: несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперёд, потому что всегда, даже в самое трудное время держали в фокусе наши общие, национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны. А это подъём наших регионов, городов и посёлков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей – чтобы рождались дети, и у них были равные возможности для образования и развития.

На протяжении последних лет мы создаём именно целостную систему поддержки семей с детьми, шаг за шагом принимаем здесь необходимые решения. У нас уже действуют выплаты на детей от рождения до семи лет включительно. Дополнительно, как вы знаете, с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно.

Для более семи миллионов школьников – то есть практически для всех учеников младших классов – уже организовано бесплатное горячее питание. Здесь ещё есть над чем работать, но в целом система функционирует. А в августе семьи получат на каждого ребёнка в возрасте от шести до 17 лет включительно единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Добавлю также, что в прошлом году свыше трёх с половиной миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми. А с этого года, как вы знаете, льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец.

При этом само жилищное строительство идёт опережающими темпами, и к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России. Прошу Правительство последовательно увеличивать набранные темпы в «стройке», резервы здесь тоже имеются. И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах.

Так, серьёзные шаги уже сделаны в образовании. Речь о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений. За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в сёлах, небольших населённых пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее.

Что касается профессионального образования, то по мировым стандартам уже оснащены более полутора тысяч колледжей и техникумов. В наших регионах всё больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне.

Подготовка квалифицированных кадров, как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно.

Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно всё шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперёд в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования.

Что считаю также важным: благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия.

Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов – надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы.

Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года: сколько у нас было, 4,7 [процента], сейчас уже 4,9. но это средний показатель, статистика, и мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью – особенно поговорим об этой проблеме среди молодёжи. Все эти вопросы нужно продолжать последовательно решать.

Уважаемые коллеги!

Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Об этих и других острых вопросах граждане говорили, как вы знаете, и в ходе «Прямой линии».

Ещё раз повторю, нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь».

Так, мы договорились, что в субъектах Федерации уже этим летом развернётся стройка в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов. Однако к настоящему моменту такие проекты не утверждены, насколько мне известно – сейчас поговорим, может быть, что-то сделано в самое последнее время, – хотя до конца 2023 года объём фактически сданных по ним работ должен превысить полтриллиона рублей. Это если говорить языком цифр.

А для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причём некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения. Я прошу глав регионов взять этот вопрос на постоянный личный контроль и теснее работать с Правительством.

Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем.

Прежде чем мы перейдём к обсуждению повестки, на что хотел бы ещё обратить ваше внимание и хотел бы услышать в ваших выступлениях.

Продолжение следует.

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