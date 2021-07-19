Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, вопросам охраны окружающей среды в Ненецком автономном округе уделяется особое внимание.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие во всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега», которая проходит в эти дни в регионе.

Акция проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология».

Денис Гусев

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Денис Гусев принял участие во всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега»

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Денис Гусев принял участие во всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега»

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Денис Гусев принял участие во всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега»

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Денис Гусев принял участие во всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озёрам — чистые берега»

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В акции участвовали представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, компаний-недропользователей, трудовых коллективов предприятий и организаций региона, активисты молодежных и общественных организаций, жители муниципальных образований Заполярного района Ненецкого АО. Были очищены водоохранные зоны, берега реки Печоры, озера Качгорт и другие.

Природные экосистемы Севера весьма уязвимы, а потому любые последствия деятельности человека носят здесь, как правило, разрушительный характер

«Природные экосистемы Севера весьма уязвимы, а потому любые последствия деятельности человека носят здесь, как правило, разрушительный характер. Безусловно, подобные масштабные акции по очистке от мусора прибрежной акватории озёр и рек улучшают экологическую обстановку и создают комфортные условия проживания для населения», — подчеркнул Денис Гусев.

Сенатор также отметил, что проблемам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Ненецком АО уделяется особое внимание, губернатор Юрий Бездудный БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа держит на личном контроле вопросы соблюдения на территории региона природоохранного законодательства.

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