Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Дмитрий Рогозин#Максим Овчинников#Владимир Матвейчук#Максим Харламов19.07.2021 18:18

Дмитрий Рогозин сообщил о новых мерах поддержки Отряда космонавтов Роскосмоса

Сегодня, 19 июля 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Основная цель визита — сообщить о новых мерах поддержки Отряда космонавтов.

Встреча началась с торжественной части. Дмитрий Рогозин поздравил Олега Кононенко с назначением на должность заместителя начальника ЦПК по подготовке космонавтов, которую он будет совмещать с должностью командира Отряда космонавтов. Затем состоялось награждение космонавтов знаками отличия Госкорпорации «Роскосмос» за успешное выполнение программ полета на МКС. Знаком академика С.П. Королева отмечены: Александр Скворцов, Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин, Сергей Рыжиков. Медалью Ю.А. Гагарина награждены Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Астронавтам Луке Пармитано, Кристине Кук, Эндрю Моргану, Джессике Меир, Крису Кэссиди и Кэтлин Рубинс будут вручены медали «Космос без границ».

На повестку дня совещания в ЦПК вынесли самые актуальные для Отряда космонавтов вопросы: повышение заработной платы, улучшение жилищных условий, участие в деятельности промышленных предприятий ракетно-космической отрасли. Первый заместитель главы Роскосмоса Максим Овчинников сообщил, что уже в ближайшие дни космонавты получат повышенную зарплату. Кроме того, произведен перерасчет по всем выплатам за предыдущие месяцы, начиная с 1 января 2020 года.

На совещании также было отмечено, что Госкорпорация «Роскосмос» взяла на себя и в полном объеме выполнила обязательства по обеспечению дополнительного медицинского страхования Отряда космонавтов, а также членов их семей. Есть прогресс и в решении других проблемных вопросов. Так, по словам первого заместителя генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максима Овчинникова, удалось достичь договоренности с администрацией городского округа Звездный городок по развитию инфраструктуры муниципалитета.

Директор департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук рассказал о формировании системы участия Отряда космонавтов в деятельности ракетно-космической промышленности. Эта тема неоднократно озвучивалась на разных уровнях, в том числе, в ходе февральской встречи Дмитрия Рогозина с космонавтами. Отмечалось, что необходимо усилить роль Отряда в организации разработки новой ракетно-космической техники и укрепить взаимодействия космонавтов с конструкторскими коллективами ведущих предприятий отрасли. И вот решение найдено. В рамках Научно-технического совета Роскосмоса, то есть фактически в структуре корпорации, создан отдел специальной экспертизы программ пилотируемой космонавтики, куда на должность главных экспертов приняты члены Отряда космонавтов. Они получат возможность контролировать создание космических кораблей и оказывать влияние на создание новой техники. Кроме того, работа в новом отделе позволит космонавтам сохранить инженерную квалификацию. Сегодня им вручили удостоверения работников Госкорпорации «Роскосмос» и персональные карты добровольного медицинского страхования.

По теме «Организация работы членов Отряда космонавтов в научно-технических советах организаций Госкорпорации «Роскосмос» выступили с докладами представители научно-технического совета корпорации, Отряда космонавтов и руководители крупнейших предприятий отрасли. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев и начальник ЦПК Максим Харламов остановились на вопросах развития дальнейшего сотрудничества между Роскосмосом, ЦПК и Отрядом космонавтов.

По окончании совещания, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Рогозин рассказал о привлечении молодежи в ракетно-космическую отрасль. По его мнению, очень важно показать, что у пилотируемой космонавтики не рутинные цели, а яркие и значимые: разработка нового корабля и новой космической станции, амбициозные программы по освоению внеземного пространства. Тему привлечения молодежи в отрасль поддержал начальник ЦПК Максим Харламов.

«Не так давно появились два новых профессиональных стандарта: специалист по подготовке космонавтов и специалист по средствам подготовки космонавтов. Один из вузов в ближайшее время начнет набор в магистратуру по этим специальностям. Наверняка, молодежь заинтересуется», — рассказал Максим Харламов.

Участники мероприятия отметили, что взаимодействие между Роскосмосом, Отрядом космонавтов и ЦПК становится более конструктивным, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

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