Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в презентации аналитического доклада «Союзное государство Белоруссии и России: результаты для граждан и перспективы».

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Григорий Рапота РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области принял участие в презентации аналитического доклада «Союзное государство Белоруссии и России: результаты для граждан и перспективы». Доклад представлен в ходе состоявшегося накануне телемоста Москва – Минск.

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В ходе дискуссии сенатор выступил с предложениями по дальнейшему углублению сотрудничества и развитию интеграции.

По мнению Григория Рапоты, необходимо взаимоувязывать цели и задачи Союзного государства и других интеграционных объединений – ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ.

Важным элементом Большого Евразийского партнерства является более интенсивное использование транзитного потенциала Союзного государства и ЕврАзЭС на направлении Восточная Азия – Западная Европа

Сенатор РФ считает, что важным элементом Большого Евразийского партнерства является более интенсивное использование транзитного потенциала Союзного государства и ЕврАзЭС на направлении Восточная Азия – Западная Европа.

«Здесь можно выделить такие проекты как: строительство транспортных магистралей (в том числе высокоскоростных), связывающих Китай и Дальний Восток с Европой; автодорога «Меридиан» (Китай – Европа) и Евразийская высокоскоростная магистраль Дальний Восток – западная граница России; проект ВСМ Москва – Казань и прорабатываемая в рамках Союзного государства ВСМ Санкт-Петербург – Гамбург», — сказал Григорий Рапота.

Парламентарий отметил важность и актуальность реализации проектов, которые объединяли бы народы России и Белоруссии в совместной созидательной деятельности.

«Осуществление именно таких проектов может быть убедительным подтверждением полезности и взаимовыгодности интеграции. В числе наглядных примеров – сооружение Белорусской АЭС, решение вопроса взаимной отмены роуминга, совместное создание первых высокотехнологичных продуктов».

Григорий Рапота также привлек внимание к необходимости учитывать в экспертной работе более широкий круг факторов, в том числе внутренних, создающих фон интеграционному взаимодействию.

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