Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Максим Овчинников#РКС#Терра Тех19.07.2021 23:30

В Роскосмосе отметили рост выручки сервисов на основе дистанционного зондирования Земли

Выручку, полученную на основе данных дистанционного зондирования Земли, удалось увеличить в два раза. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Отдельно у нас рост по сервисам на основе ДЗЗ: мы увеличили почти в два раза выручку по сервисной компании «ТЕРРА-ТЕХ» (входит в состав Роскосмоса), — сказал Овчинников.

По другим направлениям диверсификации, отметил первый замгендиректора, тоже наблюдается рост. «Например, трамвайное производство загружено на 100%. Мы сейчас принимаем решение об инвестиционном проекте по расширению мощностей и производству трамваев на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода», — добавил он.

Источник: ТАСС17 июля 2021 года, 01:06

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