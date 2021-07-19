В. Матвиенко: На примере Амурской области можно отработать механизм бесплатной газификации частных домов непосредственно «до фундамента»

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с губернатором Амурской области,

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с губернатором Амурской области Василием Орловым. ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области Основной темой беседы стали экономические и социальные вопросы.

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Собеседники обсудили ход исполнения Постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Амурской области, принятого по итогам прошедших в феврале 2021 года дней региона в верхней палате парламента. Валентина Матвиенко отметила хорошую динамику реализации положений документа, отлаженное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти.

Были подняты вопросы, связанные с задачей газификации Амурской области. В 2021 году утверждена региональная программа, согласно которой будут сформированы схемы газоснабжения населенных пунктов, начнется газификация города Циолковского, рассказал Василий Орлов.

По его словам, эта тема стоит на особом контроле. «Амурская область вошла в пилотные проекты по формированию Топливно-энергетических балансов и по бесплатной газификации населения, планируется также строительство завода сжиженного природного газа, что позволит газифицировать удаленные населенные пункты и транспортную систему региона».

Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение – бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома

Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость бесплатного подведения газа к частным домам. «Иначе это будет половинчатая мера. Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение – бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома. Этот опыт затем можно будет распространить и на другие регионы», — предложила Валентина Матвиенко.

Василий Орлов рассказал о существенном прогрессе в осуществлении капитального ремонта хирургического корпуса Тындинской больницы. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет более 60 процентов, завершение работ планируется осенью нынешнего года. «В настоящее время идут отделочные работы, закупается самое современное оборудование».

Те люди, которые строили БАМ, заслужили к себе уважительное отношение и создание условий для получения качественной медицинской помощи, подчеркнула Председатель СФ.

Губернатор поблагодарил сенаторов за помощь и поддержку в реализации данного проекта и пригласил представителей верхней палаты посетить церемонию открытия реконструированной больницы, помещения которой будут использоваться, в том числе, и для лечения больных коронавирусом.

Также были затронуты вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции и вакцинации населения. По словам главы региона, ситуация с коронавирусом остается непростой. При этом Василий Орлов отметил хорошие темпы вакцинации в регионе.

«Нужно встречаться с людьми, говорить с ними, объяснять, показывать статистику по безопасности и эффективности прививки. По мнению экспертов, если 60 процентов граждан привьется — это гарантия достижения высокого уровня национального иммунитета», — сказала Валентина Матвиенко.

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