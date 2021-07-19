Всероссийский открытый Крымский марафон пройдёт 17 октября

Source: Russia Ministry of Sport

В Евпатории состоялось заседание Организационного комитета о проведении Всероссийского открытого Крымского марафона в 2021 году.

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год забег пройдёт 17 октября.

В ходе заседания обсуждался план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского открытого Крымского марафона. В работе Оргкомитета принял участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов. Он акцентировал внимание на подготовке трассы, объектов городской инфраструктуры, техническом обеспечении и концепции культурной программы мероприятия.

«Крымский марафон – это прекрасная возможность продлить курортный сезон и пополнить копилку интересных событийных мероприятий в Евпатории», – отметил Максим Уразов.

В заседании также приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло, заместитель главы Администрации г. Евпатории Иван Просоедов, директор по взаимодействию с органами государственной власти ВФСО «Трудовые резервы» Владимир Чумаченко, представители ОМВД и ГИБДД.

Ежегодное проведение Крымского марафона инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин, дав соответствующее поручение.

В забеге должны принять участие команды от каждого субъекта Российской Федерации и общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

Пресс-служба Минспорта России

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