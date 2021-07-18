Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата18.07.2021 17:07

100 лет со дня рождения Олега Ивановича Майского

Сегодня, 18 июля 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения военного инженера, специалиста в области испытаний и эксплуатации ракетной техники, лауреата Государственной премии СССР Олега Ивановича Майского.

Окончил Горьковское училище зенитной артиллерии (1941 г.), Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского (1948 г.). С 1940 года — на военной службе. Служил: с 1941 года — в войсках ПВО: командир взвода, батареи, помощник начальника отдела по ПВО управления командующего артиллерией 35-й армии Дальневосточного фронта; с 1948 года — помощник начальника штаба зенитной артиллерийской бригады Прикарпатского ВО; с 1951 года — в ракетных частях: заместитель командира дивизиона, командир отдельного инженерного дивизиона; зам. командира 90-й инженерной бригады РВГК. С 1957 года — командир отдельной инженерно-испытательной части на космодроме Байконур.

С 1960 года — командир ракетной бригады, с 1961 года — командир ракетной дивизии, г. Нижний Тагил. С 1965 года — начальник факультета ракетного топлива Военной академии химической защиты. С 1967 года — заместитель начальника, с 1972 года — начальник управления НИИ-4 МО СССР. После увольнения в запас в 1978 году — в КБТХМ: ведущий инженер.

Был председателем Государственной комиссии по проведению ЛИ ракеты МР-УР-100. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1960 г.), Красной Звезды (1961 г.), медалями.

Талантливый военачальник и специалист Олег Иванович Майский скончался 20 сентября 1979 года. Похоронен на Лайковском кладбище в г. Одинцово Московской области.

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