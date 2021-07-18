Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Центр Хруничева#РКК Энергия#наука18.07.2021 08:15

На Байконуре второй стартовый день

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» по программе Международной космической станции. Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200. Совместный расчет дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» провел работы первого стартового дня.

Сегодня утром специалисты Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (оба входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к работам по графику второго стартового дня. В первой половине дня проводится подготовка к контрольным испытаниям системы управления и защитные операции системы управления ракеты-носителя. Затем — непосредственное проведение контрольных испытаний с записью на систему телеметрического контроля с задействованием измерительных пунктов и по окончании — обработка полученной телеметрической информации.

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«Протон-М» — ракета-носитель тяжелого класса. Она предназначена для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам. С 2001 года эксплуатируется модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей.

Разработчиком и производителем «Протона» является ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Ракета-носитель «Протон-М» состоит из трех ускорителей, соединенных по тандемной схеме. На всех ступенях установлены высокоэкономичные двухкомпонентные жидкостные ракетные двигатели, работающие по замкнутой схеме.

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