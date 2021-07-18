Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос18.07.2021 22:12

Космос – это модно

Для тех, кто ценит стиль и новые тренды, Роскосмос подготовил приятный сюрприз, объявив о старте проекта с ведущими представителями индустрии мод. Первые разработки были представлены в знаковом месте — Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. О том, как космонавты вместе со своими семьями смотрелись на подиуме, что они думают о космическом «мерче» и как дальше будут развиваться совместные брендинговые программы, — в репортаже Светланы Носенковой.

В последний день весны в одном из самых «космических» мест Москвы — легендарном центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — собрались люди, имеющие непосредственное отношение к освоению космического пространства, а также те, кто гордится историей отечественной космонавтики и вдохновляется ею. Никогда еще показ мод не был таким по-настоящему «звездным». На подиум вышли командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавты Елена Кондакова, Сергей Рязанский, Андрей Борисенко и Алексей Овчинин. В этот раз вместо привычных пиджаков со звездой Героя России и синих полетных костюмов они надели специально разработанные дизайнерами образцы одежды и аксессуа­ры для современного городского стиля.

Привлечь молодежь

Неслучайно для презентации был выбран павильон, где с 1967 г. посетителей знакомили с историей и новейшими достижениями Советского Союза в области освоения космоса. Здесь и сегодня можно увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие о достижениях отечественной космонавтики: спутники, двигатели, ракетопланы, модули космических станций и многое другое. Каждый экспонат символизирует собой не только подвиги космонавтов, но и труд десятков тысяч героев невидимого фронта — тех, кто проектировал и создавал космическую технику. Именно в этом удивительном месте можно прикоснуться к космосу и сделать его частью своей жизни.

Великолепный антураж, а также неземная музыка и космический видеоряд настроили зрителей на предстоящую презентацию кобрендинговых (от англ. cobranding, дословный перевод — «объединение брендов») проектов, которые получили название «Твой космос». Открыл показ гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что космонавтика — это прежде всего преодоление: «И сегодня организаторы этого мероприятия хотят показать не стиль одежды. Они хотят сделать первый шаг к тому, чтобы наши люди, наша молодежь чувствовала необходимость надевать не футболки NASA, а носить ту одежду, которая позволит сделать вызов самому себе, показать, что мы великая нация и всего добьемся. Я верю в нашу молодежь, наше будущее и в это преодоление, которое в нашей крови».

И действительно, в дефиле участвовало много молодежи, в том числе дети космонавтов. Командир отряда Олег Кононенко пришел на презентацию вместе с сыном Андреем и дочерью Алисой. Он отметил, что ощущает себя довольно необычно в новой ипостаси: «Одежда моим детям понравилась. Думаю, молодые люди России хотят жить ярко. И такую возможность приобщить их через модные тенденции в одежде к космосу надо приветствовать».

Космонавты на стиле

В этот вечер на подиум вышли Алексей Овчинин с супругой Светланой и дочерью Яной. «Когда нам предложили участвовать в этом показе, я сначала несколько сомневался. А потом подумал: „Почему бы не попробовать?“ Я такую одежду в принципе не ношу, но, когда примерил, оказалось достаточно удобно. Материал хороший и необычный такой космический дизайн», — рассказал Алексей. Надпись на его черной толстовке гласила: «Соблюдайте правила кометного движения».

Светлана Овчинина добавила: «Мне очень комфортно. Особенно брюки нравятся. И ботинки удобные, как домашние тапочки. При этом стильно, модно. Можно выйти в такой одежде по любому поводу и без повода». Их дочь Яна призналась, что любит свободную и функциональную одежду, так что ей тоже пришлись по вкусу и толстовка, и брюки с карманами.

Примечательно, что для космонавтов, продолжающих готовиться к полетам, и тех, кто уже вышел из отряда, предусмотрен разный дизайн толстовок. «Такая одежда, пожалуй, не подойдет для каких-то официальных мероприятий. Но в неформальной обстановке будет очень хорошо смотреться. Зато не надо долго о себе рассказывать. На толстовке указаны полный налет, награды, слева — фамилия, имя, отчество и QR-код со ссылкой на краткую биографию. Даже не надо представляться», — с улыбкой заметил Андрей Борисенко.

На его супруге Наталье была яркая толстовка с оригинально выполненной надписью «Космос наш». «Я люблю одежду, которая не только удобна, но еще и украшает. Это как раз такое сочетание. Дизайнеру, который это придумал, нужно сказать спасибо как минимум за то, что он идеально подобрал ткань. А еще приятно, что на моей толстовке есть изображение Международной космической станции, где дважды был мой муж и я мысленно вместе с ним», — прокомментировала Наталья.

Вместе с внучками Василисой и Дарьей вышла на подиум и третья женщина-космонавт в истории СССР и России Елена Кондакова. Она отметила: «Я считаю, это надо было сделать давным-давно. Лет 20–25, а то и 30 тому назад. Везде в Европе и, тем более, в Америке на брендах всегда делают деньги. Поэтому нельзя упускать такой шанс — это и пропаганда космонавтики, и лишняя копеечка в казну».

Гостями презентации были также представители проекта «Вызов»: режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и их дуб­леры — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

«Над популярностью космоса и правда нужно работать, потому что молодое поколение, к сожалению, на это не так сильно заряжено. И очень здорово, что Роскосмос об этом думает, — заметила Юлия Пересильд. — Моя мама родилась в 1962 г. Для их поколения космос — это было что-то невероятное, а все космонавты — супергерои. Очень хочется, чтобы новое поколение, ребята, которым сейчас лет по семь, тоже гордились нашими космонавтами, инженерами, конструкторами. Ведь это просто невероятные люди! Вот мы сейчас в ЦПК встречаемся с космонавтами, которые были на орбите, и с теми, кто готовится к своему первому полету. Это умные, спортивные, образованные, интереснейшие люди. Они, а не только блогеры, должны быть героями для подрастающего поколения. Это очень важно. И одежда в данном случае просто является еще одним способом это популяризировать».

Энциклопедия на футболке

Для кого-то космос — это несбыточная мечта, а для кого-то — реальная цель. Но благодаря совместным коллекциям одежды и аксессуаров, разработанным партнерами Роскосмоса, он может стать частью жизни любого человека.

Более полугода над космическим «мерчем» (сокращенно от «мерчандайзинг», то есть производство одежды, аксессуаров, сувениров и любых других вещей с символикой бренда. — Ред.) работала команда из 25 человек. Это арт-директоры, дизайнеры, технологи, менеджеры. Результатом стали 11 уникальных коллекций, состоящих из 90 моделей одежды и аксессуаров для людей разного возраста. Среди сюжетов, обыгранных с помощью изображений, 60-летие со дня полета Юрия Гагарина, достижения легендарной советской космической техники, будущие миссии вроде «Луны-25» и запуска модуля «Наука», и даже полет робота FEDORа на МКС в 2019 г.

«Наша задача — держать качество. Дизайн одежды подбирается исходя из стилей, наиболее связанных с космической деятельностью. Обратите внимание, что в этой одежде для молодежи есть очень важные знаки. Например: если вы наведете на QR-код, который есть на вещи, немедленно на телефоне высвечивается информация об обозначенной космической программе — скажем, „Буран“ или „Восток“. Так называемая „инженерная одежда“ показывает саму конструкцию ракеты или корабля. Я сам не только отец, но еще и дед. И мои младшие ищут именно такого рода одежду, познавательную. Вы сейчас видели только внешний вид, а если посмотреть глубже, то это вход в энциклопедию, связанную с космической наукой и историей», — сообщил Дмитрий Рогозин, наведя для примера свой смартфон на толстовку Олега Кононенко.

Глава Роскосмоса отметил, что совместно с партнерами будет выпускаться не только гражданская, но и профессиональная одежда, которая требуется тем, кто выполняет самые сложные задачи — будь то подготовка ракеты-носителя или корабля к запуску, а также тем, кто работает на орбите:

«Это целая наука. Вы знаете, некоторые виды одежды для спецназа являются совершенно секретными разработками. Так и здесь: то, что пройдет через тяжелые испытания в отряде космонавтов, конечно, будет одежда наивысшего качества, максимальных удобств и комфорта для людей, которые привыкли преодолевать трудности и готовы к новым испытаниям».

Следующие шаги

Первый заместитель гендиректора по экономике и финансам Роскосмоса Максим Овчинников рассказал, что представленную продукцию можно будет приобрести в интернет-магазинах, а также через профильные торговые точки, такие как ВДНХ, Планетарий, аэропорты. «Мы планируем открыть достаточно большое количество пунк­тов продаж», — резюмировал он.

В завершение презентации все гости смогли купить что-либо из представленных коллекций, а вырученные деньги направлялись благотворительному фонду UNITY. Были также анонсированы будущие кобрендинговые проекты с компаниями ZASPORT, Alena Akhmadullina, RADI MIRA I LUBVI, KRAKATAU, Bullfinch, Bosco, TWINS Piano Duo, «Береги Камчатку», «Ракета», The Cave, CODERED, ЯRussia.

«Наша цель — сотрудничать не только с известными дизайнерами, но и с молодыми креативными брендами, которые понимают современные тенденции, учитывают особенности ткани и фактуры, используют высокотехнологичные наработки и технологии, — поделилась дальнейшими планами руководитель направления фирменной одежды, сувенирной продукции и работы с партнерами Госкорпорации Елена Ягилева. — Мы в предвкушении новых интересных проектов. Роскосмос — это уникальное соединение высоких технологий, а в сочетании с креативным видением партнеров получаются новые культурные и художественные смыслы. В данный момент мы привлекаем к сотрудничеству локальные и международные бренды, дизайнеров, а также музыкантов и художников».

Работа уже запущена, и очередные плоды совместного творчества не заставят себя долго ждать. Впереди новые презентации разнообразных интересных вещей, которые сделают космос ближе для каждого из нас.

Источник: Русский космос

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