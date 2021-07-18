Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета18.07.2021 19:32

Комета Борисова

Комета Борисова. Фото телескопа «Хаббл», 12 октября 2019 г.

Сравнение орбит межзвёздного астероида Оумуамуа и межзвёздной кометы Борисова.

Космические тела, гравитационно не связанные с какой-либо звездой, называются межзвёздными объектами. Они существуют в пространстве между звёздами. Первым обнаруженным межзвёздным объектом стал астероид Оумуамуа (Oumuamua). Первой, обнаруженной межзвёздной кометой, стала комета Борисова (2I/Borisov). Она была открыта астрономом-любителем Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года в его личной обсерватории в посёлке Научном в Бахчисарайском районе Крыма. Это произвело сенсацию в мировой астрономии.

Комета в момент открытия находилась на расстоянии 3 а.е. от Солнца, а её звёздная величина составляла 17,8m. Наблюдения за движениями кометы из других обсерваторий подтвердили её гиперболическую орбиту. Это значит, что она прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. В октябре 2019 года комету наблюдал телескоп «Хаббл». Тогда было получено самое детальное изображение на сегодняшний день.

В декабре 2019 года радиотелескоп ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама, обнаружил, что газ, выходящий из кометы, содержит очень большое количество окиси углерода — в 17 раз выше его среднестатистического содержания в кометах Солнечной системы. С помощью телескопа RC600, установленного в Кавказской горной обсерватории МГУ, учёные выяснили, что в газопылевом хвосте кометы содержится много силикатной пыли.

Комета, вероятно, была выброшена из своей звёздной системы и летела миллионы или даже миллиарды лет по межзвездной среде. Изучение межзвёздных комет имеет огромное научное значение, так как эти данные могут пролить свет на возможное существование аналогов Солнечной системы в галактике Млечный Путь.

Источник: Московский планетарий

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