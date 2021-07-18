Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс18.07.2021 03:28

В «сердце» металлургического производства

В третье воскресенье июля в нашей стране отмечается День металлурга. Этот праздник объединяет тех, кто добывает металл и занимается его «горячей» обработкой. Цех 2041 — в числе подразделений, относящихся к металлургическому производству Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Цех кузнечно-прессовый и термической обработки — одно из подразделений, откуда начинается цикл производства ракет-носителей и космических аппаратов. Именно здесь изготавливаются заготовки, штамповки и поковки для будущих деталей, проводится термическая обработка стальных и цветных сплавов.

Примерно 80 % металла, из которого изготавливаются будущие изделия, проходит через цех 2041 и его «сердце» — кузницу. Чтобы понять насколько непростой труд у рабочих подразделения, достаточно там побывать. В помещении буквально кипит работа: выбрасывают раскалённый жар печи, с шумом смыкаются поверхности прессов, грохочут молоты, сигналят, перемещаясь по цеху, мостовые краны.

Несколько лет назад кузнечное производство подверглось глубокой реконструкции. В результате прошедших изменений значительно улучшились условия труда персонала. Для цеха были приобретены новые газовые и электрические печи, кольцераскатной автомат, ковочный манипулятор для перемещения массивных заготовок из печи к молотам, современные обрезные прессы и другое оборудование. Коллектив цеха квалифицированно решает поставленные задачи. Сотрудники старшего поколения не только передают опыт и навыки молодёжи, но и прививают ей любовь к «горячей» профессии. В свою очередь молодые рабочие с успехом осваивают производство и трудятся без замечаний.

Сергей Акишин, главный металлург РКЦ «Прогресс»: «Профессию металлург не зря называют „огненной“, ведь процесс обработки металла проходит при высоких температурах. Выдержать такое способен не каждый. Поэтому в металлургическом производстве РКЦ „Прогресс“ нет случайных людей, здесь трудятся те, кто вопреки трудностям остаётся верным своей профессии. Поздравляю сотрудников металлургического производства предприятия с профессиональным праздником! Желаю вам здоровья, благополучия и новых трудовых достижений».

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