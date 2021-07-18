Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги18.07.2021 11:45

Выход в космос на Земле

Процесс шлюзования — это определенная последовательность операций для обеспечения возможности открытия выходного люка, через который космонавты в скафандрах выходят в открытый космос. Перечень операций шлюзования включает в себя проверки герметичности скафандров, люка, отделяющего внутренний объем станции от шлюзового отсека, подготовку организма и среды к условиям абсолютно пониженного давления, которое будет в скафандре на протяжении всего выхода в открытый космос.

Тренажер «Выход-2» введен в эксплуатацию в 2002 году. В его состав входят два тренажерных скафандра типа «Орлан», устройство, обеспечивающее их обезвешивание и перемещение в рабочей зоне за счет мышечных усилий космонавтов, макеты шлюзовых отсеков, вычислительная система, наземная система обеспечения жизнедеятельности, система моделирования светотеневой обстановки, а также системы связи, телевизионного и медицинского контроля.

Космонавт-испытатель Константин Борисов рассказал об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

«Выход-2» — уникальный тренажер, который позволяет на Земле имитировать работу в скафандре в условиях «невесомости».

Космонавты, облаченные в скафандр «Орлан-МКС» (расшифровывается как модернизированный, компьютеризированный, синтетический), отрабатывают процедуры шлюзования с применением оборудования, аналогичного установленному в шлюзовом отсеке орбитальной станции. Кроме обучения управлению комплексом средств шлюзования, тренажер используется для изучения устройства, конструкции и компоновки скафандра для внекорабельной деятельности, обучению работе в скафандре в штатных и нештатных ситуациях, техническому обслуживанию и ремонту скафандра.

Просторное помещение с высокими потолками, система обезвешивания и перемещения скафандров, оборудование для проведения процедуры шлюзования и сердце тренажера — два полноценных скафандра для выхода в открытый космос. Скафандр «Орлан-МКС» (массой 114 кг, как мы уже писали ранее) — по сути, полностью автономный миниатюрный космический корабль, в котором космонавт проводит работы на внешней поверхности станции. Скафандр обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Перед тренировкой мы проходим медицинский осмотр, надеваем медицинское оборудование, нательное бельё, костюм водяного охлаждения с встроенными в него трубопроводами и шлемофон. Костюм водяного охлаждения (синего цвета) отводит излишнее тепло от тела космонавта — в трубках циркулирует вода, температура которой регулируется.

Самое необычное ощущение, которое испытывает оператор во время тренировки на тренажере «Выход-2» — это возможность перемещаться по стенам, прилагая минимум физических усилий. Тренажер также может имитировать, например, лунную гравитацию, которая в 6 раз меньше земной. В одной из следующих публикаций мы поделимся ощущениями от нашей первой тренировки на этом тренажере.

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