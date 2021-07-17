Source: Russia Federal Space

Роскосмос. 10 лет со дня запуска орбитального радиотелескопа «Спектр-Р» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#НПО Лавочкина#Спектр-Р

18.07.2021 01:00

10 лет со дня запуска орбитального радиотелескопа «Спектр-Р»

10 лет назад, 18 июля 2011 года, с космодрома Байконур был запущен уникальный десятиметровый орбитальный радиотелескоп «Спектр-Р», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Космический аппарат «Спектр-Р» был частью одного из самых амбициозных и масштабных международных проектов — «Радиоастрон».

«Радиоастрон» — проект Госкорпорации «Роскосмос», Российской академии наук (Астрокосмический центр Физического института имени П.Н. Лебедева, Институт космических исследований РАН) и международной кооперации, нацеленный на изучение Вселенной в радиодиапазоне длин волн. После выведения на высокоапогейную орбиту космический аппарат «Спектр-Р» стал элементом наземно-космического интерферометра совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов (около 60 крупнейших радиотелескопов мира). Созданный единый комплекс наземно-космического интерферометра со сверхбольшой базой позволил проводить исследования различных объектов Вселенной с рекордным угловым разрешением. «Спектр-Р» занесен в книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой космический твердотельный радиотелескоп».

30 мая 2019 года Государственная комиссия по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение завершить проект в связи с выработкой ресурса космического аппарата после более семи лет успешной работы в космосе. Космический аппарат «Спектр-Р» проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника фундаментальных астрофизических данных о нашей Вселенной.

Несмотря на то, что фактически космический аппарат закончил свою работу, обработка и анализ данных наблюдений квазаров, пульсаров, мазеров, центра Галактики до сих пор активно продолжаются международными научными группами. Многочисленные публикации результатов исследований в авторитетных источниках продолжают открывать миру гипотезы о природе космических объектов и свойствах материи.

«Радиоастрон» в цифрах:

7,5 лет на орбите.

26,7 диаметра Земли (350 тыс. км) — максимальная база интерферометра.

8 микросекунд дуги — максимальное разрешение — при наблюдении мазеров водяного пара в аккреционном диске в галактике M106 (мегамазера). С расстояния более 20 млн. световых лет получен абсолютный рекорд углового разрешения в астрономии на сегодняшний день — 8 микросекунд дуги на максимальной базе интерферометра и длине волны 1,3 см. Разрешение 8 микросекунд дуги позволило бы «увидеть» с Земли на Луне источник радиоволн диаметром 3 см.

Водородный стандарт частоты производства «Время-Ч» (Нижний Новгород) стабильностью 10−14 с/с, или 1 секунда в 3 млн. лет.

10 м — диаметр антенны КА «Спектр-Р» — абсолютный рекорд для космических радиотелескопов с заполненной апертурой.

До 25 радиотелескопов на Земле в одновременной работе.

Всего 58 радиотелескопов участвовало в наблюдениях «Радиоастрона» из России, Европы, США, Африки, Австралии, КНР, Южной Кореи, Японии.

3 коррелятора: АКЦ ФИАН (Россия), Радиоастрономический институт Макса Планка ­(Германия), Объединенный институт РСДБ в Европе (Нидерланды).

2 станции слежения и сбора научной информации: 22-метровая антенна Пущинской радиоастрономической обсерватории (Россия) и 43-метровая антенна GreenBankObservatory (США). Скорость передачи данных на Землю с любого положения космического аппарата на орбите — 128 Мбит/с.

4 петабайт — объем накопленных данных.

Диапазоны наблюдений: 92 см, 18 см, 6,2 см, 1,2−1,7 см.

250 объектов Вселенной изучено.

Более 4000 наблюдательных сеансов.

240 ученых из 23 стран мира приняли участие в наблюдениях.

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