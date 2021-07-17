Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МАИ17.07.2021 10:54

Цикл лекций по САРП ТП стартовал на Энергомаше

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с участием преподавателей Московского авиационного института стартовала программа обучения работников цеха покрытий в рамках реализации проекта по внедрению системы автоматизированной регистрации параметров технологических процессов (САРП ТП) в цехе покрытий.

На первой лекции заместитель директора Дирекции космических систем МАИ Анатолий Лихванцев рассказал о современных подходах к цифровизации производства.

«Сегодня не до конца еще всем понятно, что такое цифровая трансформация, и почему она направлена не столько на автоматизацию производства, сколько на изменение самих процессов, которые происходят, — говорит Анатолий Лихванцев. — Сегодня мы рассказали о структуре жизненного цикла изделий, интеграции данных и информационных систем и объяснили, каким образом система может работать без бумажного документооборота».

Также слушателям подробно рассказали о целях, задачах и функциональных возможностях системы автоматизированной регистрации параметров технологических процессов. В ходе обучения было много конкретных практических вопросов, ответы на которые можно будет получить в рамках практического обучения в период опытной эксплуатации САРП ТП непосредственно на рабочих местах.

Так как использовать автоматизированную систему будет персонал из различных функциональных направлений, то активная позиция в обучении и согласованность действий всех категорий эксплуатирующего персонала во многом определяет успешность опытной эксплуатации автоматизированной системы.

По словам руководителя проекта — главного металлурга НПО Энергомаш Юрия Пономарева, проект впервые внедряется не только на предприятии, но и в целом в отрасли.

«В настоящее время проект является пилотным и реализуется на одном из участков цеха покрытий. Цех выбран неслучайно — здесь проводятся сложные технологические операции и важно осуществлять их с должным качеством, — отметил главный металлург, — по результатам отработки пилотного проекта будет приниматься решение о масштабировании на другие технологические переделы НПО Энергомаш и, возможно, другие предприятия ИСРД».

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