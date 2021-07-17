Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#GLEX#Русский космос17.07.2021 22:20

Созвездие в Таврическом

С 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге проходила Международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021. Традиционно ее организует Международная астронавтическая федерация (IAF), а принимающей стороной стала Госкорпорация «Роскосмос» при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Такие форумы предоставляют не только место для общения специалистов космической отрасли, космонавтов и представителей бизнеса, но и возможность для космических агентств разных стран поделиться планами и достижениями.

В самом сердце Петербурга

Изначально эта конференция планировалась на 2020 г., но помешала пандемия. GLEX поменял свой номер на 2021 и удивительно удачно попал на год 60-летия первого полета в космос. В этом году ситуация с коронавирусом все еще оставалась сложной, но организаторы пошли на всевозможные меры, чтобы обеспечить безопасность участников: свежие ПЦР-тесты, регулярная смена масок, шахматная рассадка.

Местом встречи был выбран Таврический дворец в самом центре Санкт-Петербурга — историческое место, где более ста лет назад заседала Государственная Дума, затем Временное правительство, а чуть позже Всероссийское учредительное собрание. Огромный зал для пленарных заседаний, способный вместить несколько сотен человек, множество комнат для панельных мероприятий и семинаров, удобный пресс-центр — и все это, чтобы обсуждать космос.

Первый день форума был молодежным. Студенты разных стран могли попасть на него бесплатно. Это задумывалось, чтобы заинтересовать темой космонавтики как можно больше молодых людей, рассказать о стоящих перед отраслью проблемах, показать, что их мнение тоже важно. К присутствовавшим студентам обратился заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Он рассказал, что мероприятие — «уникальная возможность для молодых пообщаться с признанными профессионалами индустрии, которым предстоит обсудить вопросы исследования космоса и выработать принципы взаимного сотрудничества для развития исследования космического пространства. Космос должен объединять нас, землян, а не разъединять».

С учетом молодежного мотива была выбрана и основная тема пленарного заседания первого дня — «Международное сотрудничество как основа стабильности космических исследований». В наши дни, когда политика в исследованиях космоса играет более важную роль, чем того хотелось, эта тема очень своевременна. Выступило множество спикеров, среди которых итальянский астроном Симонетта Ди Пиппо и астронавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа Аль-Мансури, летавший на МКС в 2019 г. на кораб­ле «Союз МС-15».

Хаззаа рассказал о своем полете и о том, что это стало возможным только благодаря взаи­модействию между странами. Первый полет арабского космонавта — прекрасная иллюстрация того, как важно продолжать сотрудничество в освоении космоса.

На панельных сессиях этого дня было много общения и дискуссий. Спикеры интересовались мнением всех присутствующих, обсуждали сложные вопросы, которые вряд ли будут решены в ближайшие годы. Как должны взаимодействовать между собой космические агентства разных стран и какими законами руководствоваться? Что делать с космическим мусором? Приятно видеть, что молодое поколение эти проблемы также волнуют.

Он позвал нас в космос

Второй день конференции был посвящен важной памятной дате — 60-летию первого полета. Президент Международной астронавтической федерации Паскаль Эренфройнд, поблагодарив власти Санкт-Петербурга за гостеприимство, заметила, что в такой знаменательный год следует подвести итоги прошлого и наметить шаги будущего. Тем более что многие космические миссии требуют длительной подготовки.

Этой же темы касалось и первое пленарное заседание дня. Спикеры — космонавты разных стран, не понаслышке понимающие важность полета Юрия Гагарина, — находили свои, очень личные и удивительно теплые слова о человеке, «позвавшем нас всех в космос». Все отмечали, какую высокую планку задал первый космонавт и какая ответственность лежала на каждом последующем, чтобы не уронить ее. Многие через всю жизнь пронесли любовь к космосу и тот огонь, который зажгли его теплый взгляд и улыбка. На этой сессии не было общих слов — только очень личные и важные переживания.

Хаззаа Аль-Мансури сказал: «Я благодарен ему за силу, которую он нам дал, чтобы мы смогли решить все стоящие перед нами задачи». Французский инженер и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Жан Франсуа Клервуа под аплодисменты зала спел любимую в России песню «Я верю друзья, караваны ракет…» Зал хлопал в такт и подпевал. Канадский астронавт Жюли Пейетт процитировала слова Юрия Гагарина «как прекрасна Земля из космоса» на русском языке с очень приятным акцентом и рассказала, что у нее дома живут две кошки: кот Юрий Гагарин и кошечка Валентина Терешкова. Это радует всех, кроме канадских ветеринаров — для них эти имена слишком сложные.

Время первых лиц

В этот же день состоялись важные пленарные заседания с участием лидеров мировой космонавтики: руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заместителя главы китайского космического агентства CNSA У Яньхуа, президента японского агентства JAXA Хироши Ямакава, главы Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сивана и директора Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетты Ди Пиппо. Кто-то смог присутствовать лично, кого-то подключали по видеосвязи. Такой смешанный формат не помешал всем высказаться о наболевших проблемах.

Участники обменялись мнениями и идеями по поводу будущих исследований космического пространства и развития этих направлений. Дмитрий Рогозин рассказал о российской лунной автоматической программе и перспективах исследования полярных областей Луны, где ученые надеются подтвердить наличие водного льда, удобного для использования в будущем. Он отметил важность сохранения преемственности поколений в космонавтике. Без этого условия развитие технологий просто невозможно: «Сложные космические технологии живут столько, сколько живут их изобретатели. Если вы не создали школу и постоянный поток кадров, то вы утеряете инженерный комплекс. Поэтому, несмотря на былые успехи, нам приходится заново воссоздавать инженерные коллективы».

В рамках форума Дмитрий Рогозин провел переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Результаты он изложил на специально собранной пресс-конференции: «Мы продолжаем наш диалог по МКС. Должен подчеркнуть, что Билл Нельсон всегда был политиком, поддерживающим совместную работу в космосе. Работа продолжается, мы договорились о личной встрече осенью на полях одной из международных конференций, а затем ждем его в России. Будут дальнейшие переговоры в более широком составе, от России их будет вести Сергей Крикалёв».

Вместе с Китаем на Луну

На третий день конференции Россия и Китай представили дорожную карту совместного проекта по изучению Луны — Международной лунной исследовательской станции (ILRS). В марте 2021 г. стороны подписали меморандум о начале совместной работы по изучению Луны, и вот спустя всего три месяца уже появился план действий будущих исследований. В сессии приняли участие Сергей Савельев и заместитель главы КНКА У Яньхуа (дистанционно).

Дорожная карта по созданию ILRS определяет научные задачи проекта, этапы и сроки реализации, а также принципы привлечения международных партнеров на всех этапах проекта, который включает в себя не только уже объявленные лунные миссии («Луна-25», −26 и −27) и («Чанъэ-6», −7 и −8), но и ряд специализированных миссий.

Что важно, дорожная карта плотно увязана с уже существующими планами обеих стран по изучению Луны, то есть не придется вносить изменения или искать дополнительное финансирование. В первую фазу совместной работы Россия, как и предполагалось ранее, запустит три космических аппарата «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» согласно Федеральной космической программе.

Пора делиться планами

Два оставшихся дня были посвящены техническим вопросам современной космонавтики. Представители ЕКА, Турецкого космического агентства (TUA) и Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида (ОАЭ) рассказали о своих планах на будущее и поделились волнующими их проблемами.

Речь шла о том, как ЕКА может использовать свои знания и опыт, ценности, накопленные за десятилетия работы, в кооперации с другими компаниями и космическими агентствами. Как уникальный опыт, полученный в процессе работы с разными странами, можно трансформировать в увеличение числа проектов и миссий, главная задача которых в итоге — космический прогресс всего человечества.

Очень интересным было выступление Сердара Йылдырыма: он рассказал, как Турция, имеющая пока небольшой опыт в космонавтике, ставит себе новые цели в рамках десятилетнего стратегического плана. Итогом его реализации должно стать не только достижение десяти отдельных стратегических целей, но и создание единой турецкой космической программы.

На секции по космической программе ОАЭ выступил Аднан аль-Раис, менеджер программы Mars 2117 в Центре освоения космоса имени Мухаммеда бен Рашида. Программа выглядит вполне рациональной: она создавалась с учетом ограниченности финансов и опирается на партнеров разных стран. В частности, аль-Раис подчеркнул, что первый национальный космонавт стартовал на орбиту с Байконура.

Космическая программа называется Mars 2117, потому что рассчитана на целый век и должна завершиться в 2117 г. высадкой космонавта ОАЭ на поверхность Марса. Трудно сказать, можно ли прогнозировать на такой срок. Но программа очень подробна, в ней расписан каждый шаг: от выращивания своих инженеров до широкого применения созданных технологий. Программа начинается со спутников ДЗЗ для слежения за загрязнением воздуха и через миссии на Луну идет к марсианскому финалу.

Источник: Русский космос

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