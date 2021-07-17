Подходы к внедрению государственного (муниципального) социального заказа в сфере спортивной подготовки обсудили на семинаре-совещании в Ханты-Мансийске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 июля, в Ханты-Мансийске состоялся семинар-совещание «Модель управления пилотными проектами по реализации Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Цель мероприятия – унификация подходов к внедрению государственного (муниципального) социального заказа на территориях регионов, определённых Правительством Российской Федерации.

С сентября 2020 года 16 субъектов Российской Федерации осуществляют реализацию Федерального закона по пяти направлениям: социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме), санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи), оказание паллиативной медицинской помощи, спортивная подготовка, содействие занятости населения. В июне 2021 года расширено количество регионов до 29.

В семинаре принял участие первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. В ходе мероприятия обсуждались подходы к внедрению государственного (муниципального) социального заказа в сфере спортивной подготовки на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ярославской, Оренбургской, Челябинской областей, а также с 2022 года Пермского края. Данным регионам Правительством Российской Федерации доверена апробация новых инструментов работы в секторе.

В рамках семинара Азат Кадыров провёл отраслевую сессию по спортивной подготовке. Её ключевой темой стали критерии оценки предложений участников конкурса на определение исполнителей заказа, среди которых особо выделили организацию медико-биологического сопровождения спортсменов, а также качество программ спортивной подготовки.

Первый заместитель Министра спорта отметил, какие положительные изменения повлечёт за собой внедрение социального заказа в сфере спортивной подготовки. «Новый закон интересен с точки создания конкурентной среды, повышения качества услуги населения. Что касается сферы физической культуры и спорта, мы сегодня находимся в пилоте с так называемой нашей спортивной подготовкой, и следующий шаг уже будет о введении в закон физкультурно-оздоровительной услуги, – сказал Азат Кадыров. – На наш взгляд, физкультурно-оздоровительная услуга – более востребованное направление в рамках социального заказа, она позволит людям получать качественные услуги. Люди сами смогут выбирать те организации, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, где они будут чувствовать приемлемое качество уровня обслуживания. Поэтому, безусловно, это очень хорошее направление деятельности, и оно позволит людям почувствовать заботу государства, самостоятельно выбирать качество».

Азат Кадыров подчеркнул, что апробация в пилотных регионах только «набирает свой ход», однако уже через год можно будет оценить первые результаты и, если необходимо, скорректировать выбранную стратегию.

«Сегодня четыре региона находятся на самых первых шагах, и, конечно, говорить о каких-то глобальных результатах мы не можем. Мы на этапе проработки положения закона поднимаем те вопросы, которые нам предстоит решить, с которыми предстоит столкнуться, чтобы в будущем мы делали правильные шаги и не усложняли жизнь населению, особенно детям, которые занимаются спортивной подготовкой. Первые явные результаты появятся через год, мы их проанализируем и сможем сделать соответствующие выводы, поделиться с нашими коллегами, правильно ли мы выбрали вектор, в правильном ли мы идём направлении, или наоборот нам нужно что-то поменять», – заявил Азат Кадыров.

Участники обсуждения ожидают, что внедрение практик социального заказа поспособствует улучшению качества спортивной подготовки.

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (Закон о соцзаказе) направлен на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг за счёт привлечения негосударственного сектора к их оказанию и создания здоровой конкурентной среды.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI