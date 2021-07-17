Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#НПО автоматики#Центр Хруничева#ПО Полет#НПК СПП#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Восточный17.07.2021 20:53

Ночные Волки в Центре «Космонавтика и авиация»

В субботу, 17 июля 2021 года, в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (г. Москва) состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин». В ходе мотопробега русские мотоциклисты ключевые предприятия российской ракетно-космической отрасли:

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева;

Центр управления полетами ЦНИИмаш;

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова;

Производственное объединение «Полёт» — филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева;

Алтайский оптико-лазерный центр Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения»;

Космический центр «Восточный», филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный.

На новом российском космодроме «Ночные Волки» посетили стартовый технический и стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящийся стартовый комплекс для ракет-носителей «Ангара». В ЗАТО Циолковский делегация мотоциклистов побывала в Музее космонавтики Культурно-досугового центра «Восток» и передала для экспозиции рисунки финалистов школьного конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» школ № 18 и № 17 г. Красногорска, а также в Храм в честь Казанской иконы Божией Матери Благовещенской епархии икону Святого Апостола Матвея.

Участники мотопробега также посетили Международный аэропорт имени Г.И.Невельского в Хабаровске и космодром «Морской старт», базирующийся в бухте Пасьет в г. Владивостоке. Впереди у Госкорпорации «Роскосмос» и Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» еще много интересных просветительских мероприятий.

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