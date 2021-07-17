Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Центр Хруничева#РКК Энергия#наука17.07.2021 09:10

«Наука» на старте

На космодроме Байконур продолжаются активные работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». В соответствии с графиком работ 17 июля 2021 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 и установлена в вертикальное положение.

После подвода агрегата обслуживания и подключения необходимых коммуникаций специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступят к работам по графику первого стартового дня. На сегодня запланированы: защитные операции системы телеметрического контроля и средств наземных измерений (СНИ), контроль исходного состояния параметров СНИ, автономные проверки ракеты-носителя, снятие защитно-предохранительных элементов с узлов разворота створок головного обтекателя и опор пневмотолкателей, а также защитные операции системы управления ракеты-носителя и др.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени. «Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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