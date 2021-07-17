Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#СМИ#наука17.07.2021 18:17

Журналистам показали лабораторный модуль «Наука»

Новые возможности скоро откроются перед нашими учеными. Журналистам показали лабораторный модуль «Наука», который дополнит российский сегмент Международной космической станции. Огромный, весом больше 20 тонн, он буквально напичкан самой современной аппаратурой. Появление его на орбите, как ожидают, выведет на новый уровень и работу исследователей.

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Сотни килограммов научного оборудования, новые системы фильтрации воды и воздуха, дополнительная каюта для экипажа, защищенная от радиации, и даже новый космический туалет. Модуль «Наука» расширяет границы как, собственно, научные, так и границы самой МКС — он станет одним из самых больших модулей на станции.

Абсолютно все, что будет происходить с модулем «Наука» в космосе, можно отработать на контрольном стенде — это полная копия, продублированы все системы. Отсюда хорошо видно: в верхней части располагается манипулятор «Эра» — огромная роботизированная рука с грузоподъемностью восемь тонн и аккуратностью движений до пяти миллиметров.

Манипулятор благодаря высокой точности сможет выполнять на орбите задачи, которые раньше могли делать только космонавты. Таким образом, количество опасных и изнуряющих выходов в открытый космос можно будет сократить. Впрочем, чтобы ввести модуль «Наука» в строй, российскому экипажу все-таки придется выйти в космос, и не раз.

«Потребуется определенная работа по интеграции модуля в состав российского сегмента и его дооснащение. Это приблизительно девять выходов в открытый космос для подключения его по всем электрическим информационным управляющим интерфейсам, каждый минимум по шесть с половиной часов», — сообщил Руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александр Калери.

Наша страна не запускала космические аппараты такой массы уже больше 20 лет. А оборудование, которое отправится в космос, как ожидается, позволить проводить научную работу на абсолютно новом уровне. Точные климатические исследования Земли, изучение нейтронного потока планеты, выращивание уникальных кристаллов для инфракрасных датчиков — график работы в новой российской лаборатории будет насыщенным.

Сейчас уже почти все готово к старту ракеты-носителя «Протон-М» вместе с комическим аппаратом. Старт намечен на 21 июля, а стыковка с МКС пройдет 29 числа.

Источник: Первый канал

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