Э. Исаков: Социальная помощь должна быть клиентоориентированной

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в обсуждении новых методов организации управления в социальной сфере, построении модели применения социального заказа в отдельных отраслях.

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Речь идет о реализации закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Своим опытом в таких направлениях как занятость, социальное обслуживание, паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, спортивная подготовка, применение социальных сертификатов при реализации образовательных программ, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии поделились представители профильных министерств, а также 16 субъектов Федерации.

Югра стала одним из первых регионов, принявших участие в апробации социального заказа, заключив соглашение с Министерством финансов РФ по оказанию услуг по спортивной подготовке по виду спорта «шахматы» и по предоставлению услуг социального обслуживания на дому. Автономным округом накоплен обширный опыт в этой сфере, который может стать образцом для остальных регионов-пилотов.

По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой еще до принятия федерального закона, в 2017 году в округе был разработан новый механизм и внедрено персонифицированное финансирование в сфере дополнительного образования. Сейчас действует 13 сертификатов (2 — в сфере образования, 11 — в сфере социального обслуживания населения). В два раза увеличилась доля присутствия негосударственных поставщиков на рынках услуг социальной сферы – с 23 процентов в 2016 году до 49 процентов в 2020. Благодаря такому сотрудничеству удалось обеспечить полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, повысить до ста процентов охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, увеличить долю систематически занимающихся физической культурой и спортом с 34 процентов в 2016 году до 44 процентов в 2020 году, обеспечить рост участия негосударственных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования. Ежегодно из бюджета автономного округа передается более 2,5 млрд рублей негосударственным поставщикам для оказания населению услуг социальной сферы.

Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске принял участие в обсуждении хода реализации закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере»

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По словам Эдуарда Исакова, в основе указанного федерального закона должна быть клиентоориентированность, а значит, должны учитываться потребности людей. «Нужно разработать стандарты качества предоставления социальных услуг, чтобы сам потребитель их оценивал. Тогда государство будет иметь полную картину результатов принятых решений», — сказал сенатор.

Он также отметил, что на основе успешных кейсов нужно выработать эффективные и, главное, своевременные предложения для внесения изменений в закон, которые будут способствовать повышению вовлеченности получателей услуг. По мнению парламентария, необходимо усилить разъяснительную и просветительскую работу как среди тех, кто планирует предоставлять услуги, так и среди граждан.

«По итогам семинара, увидев проблемные моменты, планирую непосредственно участвовать в мероприятиях по внесению изменений в закон и подзаконные акты. Понимаю, что сегодня важно расширять набор социальных услуг, вести обособленную классификацию расходов бюджета для казенных учреждений, устранить избыточные требования по контролю и отчетности со стороны государства, наконец, наладить свободный допуск негосударственных поставщиков к оказанию услуг и прозрачность этой процедуры, ведь именно такие организации являются более гибкими и помогают государству решить часть задач», — сказал Эдуард Исаков.

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