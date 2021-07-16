Т. Гигель: Программа «Сильный Алтай» позволяет реализовывать приоритетные направления развития региона в интересах его жителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в муниципальном форуме Турочакского района по доработке республиканской программы социально-экономического развития региона — «Сильный Алтай».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в муниципальном форуме Турочакского района. В ходе мероприятия рассматривался вопрос доработки республиканской программы социально-экономического развития «Сильный Алтай», которая была принята в 2019 году.

На форуме приняли участие руководители районного звена, главы сельских поселений, а также лидеры общественных организаций.

Выступая перед участниками встречи, сенатор отметила, что республиканская программа социально-экономического развития региона «Сильный Алтай» была принята правительством субъекта РФ на основании анализа поступивших от граждан предложений, которые были высказаны в ходе проведения муниципальных форумов с участием руководства и общественности районов.

В число приоритетных направлений включены вопросы, связанные с повышением качества жизни, развитием сельского хозяйства, экономики, поддержки предпринимательства

В число приоритетных направлений включены вопросы, связанные с повышением качества жизни, развитием сельского хозяйства, экономики, поддержки предпринимательства, инфраструктуры и благоустройства территорий, экологической культуры.

По мнению Татьяны Гигель, принятый документ позволил привлечь необходимые ресурсы и реализовать крупные проекты во всех районах, в том числе и Турочакском.

«Состоявшийся разговор позволяет сделать вывод, что основные положения программы в регионе удалось выполнить. И сегодня время требует вносить коррективы, какие вопросы решать на уровне муниципального образования», — подчеркнула сенатор.

По словам Татьяны Гигель, в настоящее время кроме федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», есть много других программ. «Людям предоставляется беспрецедентная возможность получать гранты. И здесь многое зависит от активности населения», — подчеркнула парламентарий.

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