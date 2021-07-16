С. Белоусов принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Сельское хозяйство»

Source: Russia – Council of the Federation

Были обсуждены вопросы реализации новой Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».

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Мероприятие провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. ТоменкоВиктор ПетровичГубернатор Алтайского края В нем приняли участие представители Министерства сельского хозяйства России, органов исполнительной власти субъектов РФ, отраслевых союзов.

Члены комиссии обсудили актуальные вопросы реализации новой Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

В рамках реализации новой госпрограммы сенатор предложил сосредоточиться на увеличении площади сельскохозяйственных земель, сертифицированных для органического производства и производства улучшенной «зелёной» продукции. «По многим показателям мы уже достигли уровня продовольственной безопасности, по ряду позиций превысили установленные Доктриной продовольственной безопасности пороговые значения. Самое время сосредоточиться на производстве более безопасной с точки зрения экологии и качества продукции. Я имею в виду органическую продукцию и продукцию с улучшенными характеристиками», — сказал сенатор.

Он отметил значение госпрограммы для развития мелиоративного комплекса страны, напомнив, что имеющаяся на сегодня в стране площадь мелиорированных земель не оказывает определяющего влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий и на решение задачи продовольственной безопасности.

Сенатор привел в пример агропромышленный комплекс Алтайского края, где доля орошаемых земель в два раза меньше, чем в среднем по России. При этом регион в значительной степени подвержен как природным, так и хозяйственно-экономическим рискам. Основная часть продукции растениеводства производится в зонах рискованного земледелия с недостаточным или избыточным количеством атмосферных осадков. Не случайно в свое время возникла потребность в строительстве Аллейской оросительной системы, Кулундинского магистрального, канала, который поначалу задумывался как экспериментальный. Сегодня канал простаивает, однако, Минсельхоз России готов включить его в Перечень объектов, подлежащих реконструкции.

По мнению Сергея Белоусова, учитывая особенности региона и ошибки прошлого периода, восстановление канала сыграет ключевую роль в вопросах орошения засушливых сельскохозяйственных земель и в целом позитивно скажется на социально-экономическом развитии близлежащих сельских территорий.

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