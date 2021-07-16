Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#История#Союз-Аполлон16.07.2021 07:30

РГАНТД впервые публикует рассекреченный документ по созданию двухместного пилотируемого космического корабля

15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал советский корабль «Союз-19» с экипажем в составе А.А. Леонова и В.Н. Кубасова. Через 7 часов 30 минут с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) на орбиту отправился американский «Аполлон». Его пилотировали астронавты Т. Стаффорд, Д. Слейтон и В. Бранд. 17 июля 1975 года впервые в истории космонавтики была осуществлена стыковка космических кораблей, созданных в разных странах.

В «Отчете по результатам экспериментального полета кораблей „Союз-Аполлон“», который хранится в фондах РГАНТД, говорится, что началом работ по созданию совместимых средств сближения и стыковки космических кораблей и станций послужили переговоры между АН СССР и NASA в октябре 1970 г. А уже 24 мая 1972 г. в Москве было подписано «Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях» и достигнута договоренность о проведении первого совместного экспериментального полета кораблей типа «Союз» и «Аполлон» (ЭПАС) в 1975 г.

В фондах РГАНТД на хранении находится большой комплекс документов о подготовке и реализации программы «Союз-Аполлон». В плане-графике проекта ЭПАС перечислены основные этапы работ в период с 1972 г. по 1975 г. Этот график был разработан для обеспечения контроля обеими сторонами хода разработок при реализации проекта.

В рассекреченном документе «План мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 25-8 от 5.01.1973 г. по созданию двухместного пилотируемого космического корабля 7К-ТМ («Союз-М») перечислены организационные работы по линии Военно-воздушных сил страны. Этот документ публикуется впервые.

Публикация архивных документов «Встреча на орбите» доступна по ссылке.

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