Source: Russia Federal Space

#РКС#МАКС#МАКС-202116.07.2021 14:32

Промышленный симбиоз робота и человека

На интерактивном стенде холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 будет воссоздан полный цикл промышленного изготовления надежной спутниковой аппаратуры, где человек работает в паре с «умным» роботом. Посетители смогут вступить во взаимодействие с роботом и убедиться в широких возможностях сотрудничества машины и специалиста сборочного производства.

Гости и эксперты смогут вживую наблюдать цепь симбиотического производства, которая начнется с получения роботом — самодвижущейся платформы с «рукой-манипулятором» — задания от автоматической системы цифрового управления производством. Используя технологию больших данных (Big Data), робот выберет из массива необходимые унифицированные комплектующие, инструменты и вспомогательные технологические материалы для изготовления заданного прибора.

Все технические действия робота и специалиста, изменения окружающих условий в производственном помещении в режиме реального времени будут сопровождаться автоматическим радио- и видеоконтролем. Текущие показатели системы контроля будут выведены на большой экран для посетителей стенда РКС.

Руководитель конструкторско-технологического центра РКС Кирилл Смирнов: «Свободно перемещаясь по производственной зоне, робот будет курсировать между автоматизированным мини-складом и рабочим местом специалиста-монтажника, который выполняет ручную работу. Робот обладает health—safety системой — его операции непрерывно синхронизируются с действиями человека. При возникновении малейшего риска для здоровья и безопасности специалиста машина остановит производственный процесс».

Как это работает?

Система видеоконтроля основана на технологии обработки потокового видеоизображения с контрольных камер. «Умное зрение» анализирует такие параметры, как температура жала паяльника, освещенность на рабочем месте, идентифицирует человека по лицу, распознает объекты по геометрии и многое другое.

Радиоконтроль производства основан на непрерывном мониторинге особых RFID-меток, нанесенных на комплектующие, материалы, инструмент, снаряжение человека. Специальная антенна считывает данные меток и определяет корректность используемых комплектующих, материалов и инструмента, сопоставляет данные с цифровым двойником технологической операции. Такой контроль позволяет автоматической системе управления производством распознать, правильно ли используются и взаимодействуют между собой объекты, участвующие в процессе создания аппаратуры — от подобранных роботом винтов до наличия и исправности браслета заземления на запястье человека.

После выполнения сборочных операций человеком и роботом собранный прибор будет направлен на процедуру пост-контроля: видеосканер автоматически проверит необходимые параметры изделия — геометрию, корректность сборки и маркировки, наличие внешних дефектов и автоматически выдаст заключение о годности собранной аппаратуры.

Система автоматического управления процессом производства в этой индустриальной модели контролирует все параметры и процессы на производстве одновременно. При любом отклонении от допустимых значений «приборостроительный конвейер» моментально останавливается для выявления и устранения причин сбоя.

Заместитель руководителя отделения технологического обеспечения проектирования аппаратуры РКС Андрей Бровкин: «Гарантированное качество выпускаемой продукции без дополнительных проверок и испытаний, непрерывный круглосуточный цикл производства, отсутствие дестабилизирующего „человеческого фактора“ — вот преимущества роботизации производства. Уже в ближайшем будущем это позволит на порядок ускорить выпуск надежных технологичных продуктов для космоса».

РКС завершает внедрение цифрового производства на своих предприятиях и активно участвует в процессе формирования новых отраслевых производственных стандартов. Демонстрируемая на МАКС-2021 модель коллаборации «робот — человек» станет основой для формирования современного облика космической индустрии.

Эту и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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