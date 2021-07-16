Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Союз-Аполлон16.07.2021 03:45

Продолжение полета кораблей миссии «Союз — Аполлон»

16 июля 1975 года. После перестроения отсеков корабля «Аполлон» и отделения его от второй ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б» он был переведён на круговую орбиту высотой 165 км. Дополнительно к запланированной программе экипаж корабля «Союз-19» провёл первый этап ремонта бортовой телевизионной системы, отказ которой был обнаружен перед стартом и не позволил вести телепередачи с борта корабля в первый день полёта.

Сон космонавтов начался позже запланированного — около 03:20. В 04:31:28 корабль «Аполлон» выполнил первый фазирующий манёвр, чтобы установить скорость, необходимую для обеспечения стыковки кораблей на 36-м витке «Союза». После манёвра параметры орбиты «Аполлона»: минимальная высота — 170 км, максимальная высота — 230 км.

Во второй день полёта экипаж корабля «Союз-19» продолжил работы с телевизионной системой, провел некоторые эксперименты, в том числе один по совместной программе (АС-1 «Зонообразующие грибки») и начал готовиться ко второму манёвру формирования монтажной орбиты. СКДУ была включена в 15:43:40,8 и отработала заданный импульс — 11,8 м/с. Ориентация и программный разворот прошли без замечаний.

В результате двух манёвров была сформирована монтажная орбита со следующими параметрами: минимальная высота — 222,65 км, максимальная высота — 225,4 км, период обращения — 88,92 мин, наклонение — 51,79°.

Затем космонавты провели проверку работы системы ориентации и управления движением в режиме программных разворотов и стабилизации для номинального процесса стыковки. Проверка прошла без замечаний. После этой проверки в период времени 18:25–19:20 космонавты закончили ремонтные работы с телевизионной системой. В 19:25 была включена цветная телекамера и проведён первый телерепортаж с борта «Союза-19». В 20:30 был проведён корректирующий сброс давления из отсеков корабля до 500 мм рт. ст. В конце суток космонавты занимались проведением научных экспериментов.

Основными целями сотрудничества СССР и США в космосе были испытания системы сближения на орбите, стыковочного агрегата, проверка техники для возможности перехода космонавтов и астронавтов из одного корабля в другой. В ходе программы был приобретен колоссальный опыт в проведении совместных полетов двух государств, изучены возможности управления ориентацией состыкованных «Союза» и «Аполлона», осуществлена проверка связи между ними, а также отработано взаимодействие советского и американского Центров управления полетами. Для этого полета был специально разработан стыковочный узел с лепестковым соединением, который подходил для обоих стыкующихся кораблей. Разработчиком унифицированного стыковочного узла для первой международной стыковки кораблей стал советский ученый Владимир Сыромятников.

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