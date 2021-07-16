Павел Сорокин: «Выход России на рынок немагнитной стали – большой шаг вперед в части импортозамещения и наращивания компетенций»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 июля. – Павел Сорокин в ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства ТАСС представил первый образец немагнитной стали в рамках национальной программы импортозамещения в нефтегазовом комплексе.

Применение немагнитной стали имеет ключевое значение для нефтегазовой отрасли, она используется, в том числе, для изготовления роторно-управляемых систем, систем измерения во время бурения и систем телеметрии, сообщил Павел Сорокин в ходе пресс-конференции.

До сих пор в России такая сталь не производилась и импортировалась из-за рубежа.

«Мы проанализировали рынок, производственные возможности отечественных предприятий и варианты испытания стали для получения качественных характеристик, по итогам чего получили первые образцы. Сейчас они проходят эксплуатационные испытания в Западной Сибири, на Ямале и в Волго-Уральском регионе. Стоит отметить, что потребности в марках такой стали составляют до 800 тонн в год, и по мере усложнения процессов добычи к 2030 году ожидается удвоение этого рынка, что в денежном эквиваленте составит около 15 млрд рублей. Это прорывной результат, достигнутый совместными усилиями», – подчеркнул Павел Сорокин.

Проект изготовления первых образцов немагнитной стали и продукции из неё был реализован совместными усилиями Центра компетенций технологического развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) при Минэнерго России, Минпромторга и компаний-производителей ООО «ПКФ-ГазНефтеМаш» и ПАО «Русполимет». В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор ООО «ПКФ-Газнефтемаш» Рашид Гусманов и главный металлург ПАО «Русполимет» Вячеслав Шевяков.

«Это хороший пример, когда глубокий анализ рынка, понимание процессов позволяет производителям оборудования понять, на чем сфокусироваться. Выход России на рынок немагнитной стали – это большой шаг вперед в части импортозамещения и наращивания компетенций, в перспективе, это и доступ к зарубежным рынкам. При этом, это было сделано при минимальном участии государства с точки зрения финансирования и субсидирования», – добавил Павел Сорокин.

Только на территории Российской Федерации ежегодно проводится бурение свыше 8 тысяч скважин, на которых может быть использована продукция из немагнитной стали, уточнил заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Олег Жданеев.

«Так, удельный вклад немагнитной стали в конечную стоимость оборудования достигает от 15 до 45%. Надеемся, что к концу этого года мы сможем перейти к её серийному выпуску», – уточнил он.

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