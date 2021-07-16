О. Алексеев принял участие в совещании по вопросам социальной сферы в Краснокутском районе Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Внимание также было уделено вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщил сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район. Сенатор принял участие в кустовом совещании по вопросам социальной сферы.

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Как сообщил Олег Алексеев, в мероприятии участвовали руководители, отвечающие за социальную сферу, из пяти районов Левобережья, а также профильные министры. Обсудили общее положение дел в каждой из отрасли: здравоохранение, образование, культура, спорт.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район и принял участие в совещании по вопросам развития социальной сферы

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район и принял участие в совещании по вопросам развития социальной сферы

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Краснокутский район и принял участие в совещании по вопросам развития социальной сферы

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По словам сенатора, на совещании также говорили об участии районов в государственных и региональных программах, о подготовке к новому учебному году, о ремонте строительных объектов. В спортивной сфере готовятся региональные программы, которые должны поддержать тренеров, улучшить материально-техническую базу детских спортивных школ и секций.

«Состоялся обстоятельный предметный разговор. К двадцатому августа все школы должны быть готовы к приему учащихся. Чиновникам, ответственным за подготовку документации для участия в программах, необходимо сдавать документы в срок. Сотрудники из районов смогли получить ответы на свои вопросы профильных региональных министров», – проинформировал Олег Алексеев.

Внимание также было уделено вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщил сенатор.

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