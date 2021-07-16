Олег Матыцин встретился с российскими олимпийцами в Южно-Сахалинске

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, где проводит встречи со спортсменами и тренерами сборных команд страны, находящимися на базах Дальнего Востока на заключительном этапе подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Сегодня, 16 июля, в Южно-Сахалинске Олег Матыцин пообщался со сборными командами России по теннису и каратэ. Тренировочные мероприятия теннисистов проходят на территории гостиницы «Санта Резорт», каратистов – на базе СК «Восток». На встрече также присутствовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Министр высоко оценил условия, в которых спортсмены проходят предолимпийскую подготовку: «Вся мировая элита тенниса здесь на сборе, на Сахалине. И не только теннисная, сегодня была возможность проехать по другим спортивным объектам. Вижу, что они полностью соответствуют мировым стандартам. Два года назад здесь состоялись юношеские Игры, и вся международная общественность тогда высоко оценила готовность принимающей стороны».

Олег Матыцин выразил уверенность в том, что организация подготовки спортсменов в комфортных условиях, несомненно, придаст им дополнительный положительный импульс. Министр отмечает позитивный настрой сборных команд: «Невероятная энергетика, которую я ощущаю здесь, на тренировочных базах, даёт надежду, что наши олимпийцы готовы очень хорошо, рвутся в бой и гордятся тем, что представляют великую страну. Будем рассчитывать только на победу».

Кроме того, Министр вместе с главой региона посетили строительные площадки легкоатлетического манежа и центра бокса.

Олег Матыцин подчеркнул потенциал Дальнего Востока с точки зрения развития спортивной инфраструктуры. «Очевидны перспективы региона. В настоящее время ряд объектов требуют внимания со стороны федерального Правительства. Министерство спорта окажет содействие в том, чтобы они были введены в эксплуатацию. Но и самое главное – построенные объекты должны привлекать внимание не только сборных команд, но и жителей Южно-Сахалинска, да и в принципе всего Дальнего Востока, который сегодня можно назвать стратегическим спортивным форпостом. Буквально позавчера был во Владивостоке, вчера в Хабаровске и вижу, какое внимание руководство регионов здесь уделяет спорту», – заметил Министр.

Российские спортсмены проходит заключительный этап подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония) на территории Дальневосточного федерального округа (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия).

Южно-Сахалинск принимает сборные по теннису и каратэ.

Тренировочные мероприятия заключительного этапа профинансированы за счёт федерального бюджета в рамках выделенных лимитов спортивным федерациям. В рамках заключительного этапа подготовки Минспорт России обеспечил закупку специализированного оборудования и инвентаря в соответствии с заявками спортивных федераций.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В состав олимпийской команды России вошли 335 спортсменов. Большинство из них делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Российские спортсмены выступят в следующих видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (ВМХ, трек, маунтинбайк, шоссе), водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, каратэ, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, синхронное плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, художественная гимнастика.

Пресс-служба Минспорта России

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