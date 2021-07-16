Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы деятельности образовательных учреждений, социальной защиты граждан, перспективы развития внутреннего туризма.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

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Сенатор рассмотрел ряд обращений, в которых затронуты вопросы медицинского обслуживания и социальной защиты населения, экологической безопасности, благоустройства городов и сел.

В ходе общения с парламентарием также были обсуждены перспективы развития в Чувашии внутреннего туризма. Николай Федоров отметил, что жителям Республики стоит активнее использовать возможности тренда последних лет – сельского туризма. «Как говорят эксперты, один турист создает пять рабочих мест. В Чувашии уже есть интересные проекты в данной сфере. Но их мало. Благодаря газификации и строительству дорог, реализации других инфраструктурных проектов в села пришли городские удобства. При этом есть и серьезные преимущества – красивая природа, экологически чистые продукты, самобытная культура. Все это привлекает туристов», — подчеркнул парламентарий.

С руководством высших учебных заведений Республики были рассмотрены вопросы подготовки квалифицированных специалистов, оптимизации деятельности образовательных учреждений в новых условиях. Отмечено, что расширение использования дистанционных образовательных технологий наряду с несомненными плюсами вызывает и немало проблем, требующих законодательных решений на федеральном уровне.

Сенатором даны необходимые консультации, подготовлены и направлены обращения в федеральные и региональные органы власти.

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