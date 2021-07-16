Source: Russia – Council of the Federation

Глава профильного Комитета СФ принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием руководства органов управления АПК субъектов Российской Федерации под председательством Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Алексей Майоров в своем выступлении подчеркнул, что в Послании Президента России Федеральному Собранию 21 апреля 2021 г. Правительству РФ была поставлена задача сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. В ходе «Прямой линии» с главой государства, которая была проведена 30 июня 2021 года, была еще раз подтверждена актуальность этой задачи.

На 478-м заседании Совета Федерации сенаторам было поручено проводить мониторинг ситуации на продовольственных рынках регионов Российской Федерации с учетом физической и экономической доступности продовольствия, деятельности соответствующих региональных штабов и объективности внесения информации в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности страны.

По словам Алексея Майорова, важным звеном для снижения ценовых колебаний является увеличение объемов предложения сельскохозяйственной продукции на розничном рынке путем обеспечения выхода на него без посредников малых форм хозяйствования в АПК.

Алексей Майоров принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке Министерства сельского хозяйства РФ

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Алексей Майоров

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«Совместно с Российской академией наук Комитет провел анализ законодательства и подготовил предложения по его совершенствованию, предусматривающие внесений изменений в пять федеральных законах, а также в Земельный кодекс Российской Федерации и Кодекс административных правонарушений РФ», — отметил сенатор.

Как рассказал Алексей Майоров, Минсельхоз России разработал важнейший проект закона, одобренный Правительством РФ и внесенный в Государственную Думу, который направлен на обеспечение возможности реализации фермерами и кооперативами произведенной ими продукции на своей земле. Комитет СФ обеспечит поддержку и сопровождение этого законопроекта на всех этапах его прохождения в Федеральном Собрании, заверил сенатор.

Другие изменения в законодательство Комитет СФ планирует рассмотреть на парламентских слушаниях о механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации, проведение которых запланировано на 13 октября 2021 года.

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