Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Михаил Мишустин#НПО Энергомаш16.07.2021 21:11

Кабмин одобрил переговоры о продаже ракетных двигателей РД-181М в США

Правительство Российской Федерации одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для американской компании Orbital Sciences LLC. Об этом говорится в распоряжении Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на Интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров между акционерным обществом „НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко“ (далее — организация) и компанией „Орбитал Сайенсиз ЛЛС“ (Соединенные Штаты Америки) о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД181М (далее — двигатель) в ракете-носителе Antares, используемой для доставки грузов на Международную космическую станцию и запусков научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов», — говорится в распоряжении.

Там отмечается, что заключение контракта возможно в случае урегулирования между Роскосмосом и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

Госкорпорации «Роскосмос», Минобороны РФ, ФСБ России и ФСТЭК России поручено осуществлять контроль за соблюдением организацией при проведении переговоров и реализации контракта законодательства в области экспортного контроля, «в том числе за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».

Двигатель РД-181ставится на первую ступень ракеты-носителя Antares. Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовали на 9 ракетах (по две штуки).

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