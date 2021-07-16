Евгений Грабчак обсудил с представителями РАН развитие энергетики России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 июля – Минэнерго России провело круглый стол с представителями РАН по актуальным вопросам функционирования и развития энергетики России.

«По ряду направлений работы Минэнерго России целесообразно обеспечиваить экспертное сопровождение со стороны РАН. В том числе важной областью работы министерства является прогнозирование и анализ причин возникновения аварийных ситуаций и разработка мероприятий по их предотвращению на объектах энергетики», – сказал Евгений Грабчак.

Участники семинара предложили создать Научный совет РАН–Минэнерго по актуальным проблемам энергетики. Ученые могут обеспечить экспертное сопровождение по ряду направлений. В их числе управление и прогнозирование состояния энеросистемы России, разработка и внедрение моделей поведения и алгоритмов управления и оптимизации эксплуатации энергоблока на твёрдом топливе как единой системой.

Также перспективные требования к энергоэффективности и экологии требуют научных исследований по разработке различных технологий сжигания твёрдых топлив в энергооборудовании, которые позволят выполнять экологические требования при приемлемых экономических затратах.

Кроме этого, изменение условий работы и расширение внедрения распределённой генерации делают актуальной проблему научного обоснования повышения маневренности энергоблоков при обеспечении требований надежности и безопасности.

14.07.2021

14 июля на онлайн-брифинге «Два года пилота: итоги, продолжение» член Правления, Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и начальник Департамента рынка системных услуг Максим Кулешов представили журналистам и аналитикам результаты реализации пилотного проекта создания механизмов а

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