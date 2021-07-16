Г. Карелова: Субъекты РФ получат поддержку из федерального бюджета

Source: Russia – Council of the Federation

Важно, что при принятии этого решения Правительством РФ учитываются практически все предложения Совета Федерации, подчеркнула вице-спикер СФ.

Правительством Российской Федерации принято решение о выделении дополнительных средств регионам в объеме свыше 85 млрд руб. на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области обратила внимание на то, что решение о выделении регионам дополнительного финансирования на данные цели принимается не впервые. В июне субъектам РФ уже было направлено 25 млрд руб.

Совет Федерации продолжает работу по мониторингу финансовой устойчивости медицинских организаций, оказывающих помощь гражданам с коронавирусной инфекцией в регионах. «Важно, что при принятии решений об оказании финансовой поддержки субъектов РФ Правительством учитываются практически все предложения Совета Федерации», — подчеркнула Галина Карелова.

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