Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Орел16.07.2021 11:49

В ЦПК состоялось заседание НТС по созданию нового тренажера

Для реализации программы подготовки экипажей к полету на разрабатываемом в настоящее время пилотируемом транспортном корабле «Орёл» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина создается комплексный тренажер данного корабля.

На научно-техническом совете Центра состоялось рассмотрение эскизного проекта тренажера, реализуемого в рамках СЧ ОКР «МКС (Эксплуатация) — Тренажеры». Головной исполнитель проекта — ЦПК имени Ю.А. Гагарина, заказчик — Госкорпорация «Роскосмос».

Концепция создания тренажера предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полёта, включая работу в скафандрах.

При этом, исходя из многолетней практики создания и эксплуатации ТСПК, предусматривается использование, как штатных бортовых вычислительных средств со штатным бортовым ПО, так и моделей БВС с возможностью конфигурирования вычислительных средств тренажера под различные задачи подготовки.

Основными задачами комплексного тренажера пилотируемого транспортного корабля (КТ ПТК) являются:

Комплексная подготовка космонавтов по управлению бортовыми системами ПТК и кораблем в целом на всех этапах космического полета;

подготовка космонавтов по ручному управлению ПТК на этапах сближения, причаливания и стыковки с орбитальными модулями;

подготовка космонавтов по изучению функционирования бортовых систем и средств ПТК в штатных и нештатных режимах;

подготовка космонавтов по изучению конструкции и компоновки (состава и размещения штатного оборудования) КО ВА.

Остальные задачи обеспечивают обучающие свойства тренажера и способствуют эффективной подготовке космонавтов.

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