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#НПО Энергомаш#ВЦРД16.07.2021 20:58

В ВЦРД студенты-практиканты создали программу для тестирования знаний работников

В конце июня в Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») завершилась производственная практика студентов Строительно-политехнического колледжа Воронежского государственного технического университета, результатом которой стало создание специализированной программы для оценки персонала.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ВЦРД и ВГТУ студенты 3 курса специальности «Информационные системы и программирование» были направлены для прохождения практики по принципу «Инжиниринговый центр» в отдел обучения, оценки и развития персонала предприятия. В подразделении студентов объединили в проектную группу, чтобы они могли совместно решать возникающие при прохождении практики вопросы, а также получать уникальный опыт командной работы.

Перед ребятами стояла задача написать программу для проверки знаний по различным специальностям, в которой смогут проходить тестирование не только сотрудники предприятия, но и потенциальные работники. С этой целью была придумана полностью автономная система, учитывающая потребности предприятия в высококвалифицированных специалистах. В ходе работы над программой студенты предлагали разные способы ее реализации, в том числе рассматривали несколько версий интерфейса. К концу практики совместными усилиями был создан тестовый вариант программы, и теперь проектной группе предстоит ее усовершенствовать.

Начальник отдела обучения, оценки и развития персонала ВЦРД Олег Горбатых: «Воронежский центр ракетного двигателестроения на протяжении долгих лет плодотворно сотрудничает с Воронежским государственным техническим университетом в сфере обучения новых кадров для предприятия. Мы прекрасно понимаем, что завтра нам будут нужны специалисты несколько другого уровня, готовые выполнять самые непростые задачи. Наука не стоит на месте, и мы вынуждены работать на опережение, проявляя гибкость и стратегический подход при подготовке персонала. Наша цель в том, чтобы не сводить прохождение студентами практики к формальности, а ставить перед ними реальные производственные задачи, решение которых станет для них действительно полезным опытом».

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