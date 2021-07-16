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#НПО Лавочкина16.07.2021 23:10

Выпускные экзамены в колледже «Подмосковье»

С 14 по 25 июня 2021 года в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» (Химкинском техникуме) состоялись выпускные экзамены. Ребята проходили государственную итоговую аттестацию по разным направлениям: «Токарные работы на станках с ПУ», «Фрезерные работы на станках с ПУ» и «Слесарное дело». На выпускных демонстрационных экзаменах побывали сотрудники Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина — представители отдела подготовки и развития персонала.

«Основная задача — не просто поприсутствовать на экзамене, но и разглядеть, выявить наиболее талантливых выпускников с целью их дальнейшего трудоустройства на наше предприятие», — рассказал специалист сектора подбора персонала Максим Перепечкин.

С колледжем «Подмосковье» НПО Лавочкина связывает долгосрочное и плодотворное сотрудничество — ежегодно в подразделениях предприятия проходят производственную практику обучающиеся различных направлений подготовки — «Оператор станков с программным управлением», «Технология металлообрабатывающего производства», «Мастер слесарных работ», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки». С начала этого года практику прошли более 40 студентов колледжа.

Отрадно отметить, что практиканты положительно оценили саму практическую подготовку и тот опыт, который они получили за время прохождения практики на предприятии, а руководители практики от предприятия оценили уровень подготовки учащихся и готовы принять ребят на работу после окончания учебного заведения.

Максим Матюшин, выпускник по направлению «Мастер слесарных работ»: «Впервые с НПО Лавочкина я познакомился в феврале этого года. Меня и мою группу пригласили для прохождения практики. По распределению я попал в цех ремонтно-механический и нестандартного оборудования. Коллектив предприятия и сама практика мне очень понравились, я понял, что хочу и в дальнейшем здесь работать. На моём демонстрационном экзамене присутствовал представитель НПО Лавочкина, для меня это было вдвойне ответственно, и я понял, что нужно выложиться на максимум. Защита прошла на отлично! Сейчас я прохожу процесс трудоустройства на предприятие и очень этому рад!»

Евгений Мишанькин, выпускник по направлению «Оператор станков с ПУ»: «Я проходил практику в цехе механической обработки. Меня поставили на станок с ПУ DMG 100. Я подружился с коллективом цеха и мне очень понравился процесс изготовления деталей. А ещё меня пригласили сюда работать. Я рад, что скоро стану частью этого коллектива!»

Сергей Митин, преподаватель направления «Сварщик частично механизированной сварки плавления»: «Нам очень приятно, что мы сотрудничаем с НПО Лавочкина. Впервые я посетил предприятие по приглашению специалистов отдела подготовки и развития персонала в феврале этого года. Сопровождал студентов на практику, нам провели небольшую экскурсию по предприятию и познакомили с музеем НПО Лавочкина. Я поговорил с мастерами и руководителями и понял каких специалистов необходимо готовить для предприятия».

Обучающиеся колледжа «Подмосковье», успешно прошедшие практику в подразделениях НПО Лавочкина и сдавшие выпускные демонстрационные экзамены, получили приглашение трудоустроиться на предприятие. Мы желаем ребятам удачи на пути к профессиональным победам!

MIL OSI