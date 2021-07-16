Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#наука16.07.2021 16:05

Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» состоится 17 июля

На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Её пуск с пусковой установки № 39 площадки № 200 запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени.

Сегодня, 16 июля, состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчетов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.

Заслушав доклады руководителей работ, Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200. Начало операций по транспортировке ракеты из монтажно-испытательного корпуса начнется в субботу, 17 июля, в 02:30 мск (04:30 по местному).

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